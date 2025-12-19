Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Жителя Камчатcкого края осудили за призывы к терроризму в интернете
Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор жителю села Мильково Камчатского края за публичные призывы к террористической деятельности, распространяемые через Telegram, сообщила пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.
По данным ведомства, мужчина неоднократно публиковал в Telegram-канале открытые призывы к расправе над «известным общественным деятелем» и представителями органов госвласти, уточнили в ИА «Камчатка».
Тихоокеанским флотским судом 47-летний «террорист» приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей и запрету сроком на три года любых публикаций в интернете.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи был задержан мужчина, размещавший призывы к финансированию ВСУ и планировавший вступление в проукраинскую террористическую организацию. В Москве гражданку Узбекистана приговорили к 15 годам за терроризм. Суд приговорил москвича к восьми годам за публичные призывы к терроризму.