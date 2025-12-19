Жителя Камчатcкого края осудили за призывы к терроризму в интернете

Tекст: Катерина Туманова

По данным ведомства, мужчина неоднократно публиковал в Telegram-канале открытые призывы к расправе над «известным общественным деятелем» и представителями органов госвласти, уточнили в ИА «Камчатка».

Тихоокеанским флотским судом 47-летний «террорист» приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей и запрету сроком на три года любых публикаций в интернете.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи был задержан мужчина, размещавший призывы к финансированию ВСУ и планировавший вступление в проукраинскую террористическую организацию. В Москве гражданку Узбекистана приговорили к 15 годам за терроризм. Суд приговорил москвича к восьми годам за публичные призывы к терроризму.