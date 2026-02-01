  • Новость часаВ России изменились правила возврата технически сложных товаров
    Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    1 февраля 2026, 20:58 • Новости дня

    Глава Николаевской области заявил об истощении украинцев и армии

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Николаевской области Виталий Ким отметил, что украинцы испытывают сильное истощение и выразил сомнения в способности страны выдержать долгую борьбу.

    Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британскому изданию The Independent заявил, что украинцы истощены в результате продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». По словам Кима, речь идет не только о нехватке оружия и ракет, но, прежде всего, о физической и моральной усталости людей.

    В интервью Ким подчеркнул: «Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах – ред.) оружия и не о (запасах – ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет».

    Чиновник также выразил сомнение, что на Украине смогут выдержать еще два года противостояния. По его словам, затяжная военная ситуация серьезно сказывается на всем населении страны, а ресурсы на пределе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией.

    Опрос показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.

    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    1 февраля 2026, 02:41 • Новости дня
    На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ

    На Украине земля для мемориального кладбища стала поводом для скандала

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области, что не устроило военных, которые пообещали, что землю придут «защищать ветераны».

    Коллегия Верховного суда отклонила кассационные жалобы Киевской ОВА и госучреждения «Национальное военное мемориальное кладбище», оставив в силе решения предыдущих инстанций. Последние изъятие земли под мемориальный комплекс признали противоправным, так как эти земли входят в заповедный фонд, где вырубка запрещена, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Этим решением строительство на кладбище останавливается, хотя захоронения там ведутся с августа 2025 года.

    Решение суда среди военных вызвало недовольство и протесты, они призывают общественность защищать военное кладбище, от суда требуют отменить решение.

    При том, что местные жители выступали против строительства кладбища, напоминает ТАСС. По словам жителей, под выбранным для кладбища земельным участком находятся высокие грунтовые воды, могилы могут подтапливаться, что грозит 12 сёлам Киевской области.

    Несмотря на протест и решения суда, было проведено торжественное открытие кладбища с участием Владимира Зеленского, напоминает агентство. Оно строилось, пока жители протестовали и выражали недовольство. В июле 2025 года в кабмине Украины сообщили о 6 тыс. мест для первых захоронений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    31 января 2026, 21:41 • Новости дня
    Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях, сообщили в российских силовых структурах.

    Большинство украинских офицеров, которые проходят подготовку в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, «в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину».

    Кроме того, источники отмечают, что подготовленные за рубежом бригады ВСУ в первую очередь отправляются на самые опасные участки фронта. Представитель силовых структур пояснил, что такие части оказываются в первых рядах на горячих направлениях спецоперации на Украине.

    Также сообщается о массовых потерях среди личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зыбино Харьковской области. По данным силовых структур, бойцы этой бригады массово пропадают из-за ежедневных ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ.

    Американская газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава.

    Ранее сообщалось, что украинские военные, подписавшие краткосрочные молодежные контракты, отправляются на наиболее опасные участки фронта для сдерживания наступления российских сил.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и Донецкую, следует из сводок Минобороны России.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Ограничения на Starlink ввели на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    По его словам, ограничения на использование спутниковой связи Starlink были введены на Украине, передает РИА «Новости». Бескрестнов сообщил, что многие пользователи уже столкнулись с первыми контрмерами в работе системы. По его словам, «текущие решения (ограничения на использование Starlink) являются временными, или скажу по-другому – экстренными».

    Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы при использовании Starlink, из-за чего украинское Минобороны обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в их решении. Бескрестнов также подчеркнул, что необходимо собрать всю информацию о пользователях услуг SpaceX в рядах ВСУ.

    Как пишет издание «Страна.ua», вероятно в ближайшее время на Украине будет отключена часть устройств, работающих через Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования спутниковой связи Starlink.

    Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

    31 января 2026, 23:30 • Новости дня
    На Украине заявили об аварийном отключении электроэнергии

    Tекст: Катерина Туманова

    По заявлению энергетической компании Украины «Укрэнерго» 31 января в стране произошла системная авария, последствия которой активно устранялись весь день, однако ещё 1 февраля граждан просят потерпеть временные отключения электроэнергии.

    «Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины», – объясняет «Укрэнерго» в Telegram-канале.

    Там отметили, что восстановительные работы продолжаются, поэтому в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях применены аварийные отключения. Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким.

    «Завтра, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток вынуждены будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)», – предупредили в ведомстве.

    В течение дня украинские СМИ сообщали о блэкауте, который затронул всю страну, в том числе Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах Киева пропала вода, там и в Харькове встало метро, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua».По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, который провёл заседание штаба по ситуации, тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области.

    «В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Над восстановлением отопления уже работают 220 бригад. Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет», – сообщил он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария на Молдавской ГРЭС и непогода вызвали перебои со светом в Приднестровье, при этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине. Киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута.

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    31 января 2026, 21:31 • Новости дня
    Жители Одессы перекрыли улицу из-за массового отключения света

    Одесситы перекрыли улицу из-за массового отключения электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Одессы группа местных жителей вышла на улицу и перекрыла движение автотранспорта после очередного отключения электроэнергии, вызванного крупной аварией в энергосистеме.

    Группа жителей Одессы перекрыла одну из улиц города из-за отсутствия электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как люди выражают недовольство затянувшимися отключениями.

    В результате крупной аварии в энергосистеме Украины без света остались семь областей. Первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас наблюдается на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Одесситы, оказавшиеся без электроснабжения, требуют скорейшего восстановления подачи света и объяснений от местных властей. Ожидается, что работы по ликвидации последствий аварии могут занять несколько дней.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

