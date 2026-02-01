Tекст: Ольга Иванова

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британскому изданию The Independent заявил, что украинцы истощены в результате продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». По словам Кима, речь идет не только о нехватке оружия и ракет, но, прежде всего, о физической и моральной усталости людей.

В интервью Ким подчеркнул: «Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах – ред.) оружия и не о (запасах – ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет».

Чиновник также выразил сомнение, что на Украине смогут выдержать еще два года противостояния. По его словам, затяжная военная ситуация серьезно сказывается на всем населении страны, а ресурсы на пределе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией.

Опрос показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.