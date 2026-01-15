Tекст: Тимур Шайдуллин

Многие жители Украины готовы к территориальным уступкам ради заключения мира, пишут «Известия» со ссылкой на публикацию The New York Times и слова киевского юриста Владимира Дородко. «Многие люди устали», – приводит издание прямую речь Дородко, подчеркивая, что подобные настроения становятся всё более распространенными на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

По словам юриста, среди украинцев усиливается стремление к мирному соглашению, даже если для этого придется пойти на уступки в вопросах границ. Дородко уточнил, что такие взгляды стали особенно заметными после масштабных отключений электроэнергии, которые серьезно отразились на повседневной жизни населения.

The New York Times отмечает, что число сторонников компромиссного решения в последние месяцы возросло. Это, по данным издания, связано с усталостью общества от затяжного конфликта и ухудшением условий жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам опроса, доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

Ранее The New York Times сообщала, что украинские представители заявили о готовности уступить часть территорий во время переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.