Tекст: Вера Басилая

По данным The New York Times, украинские чиновники впервые признали возможность уступки 20% своей территории ради заключения мирного соглашения, передает ТАСС.

По информации издания, это произошло на встрече с американской стороной в Эр-Рияде 11 марта.

Источник газеты отметил, что Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса.

Дональд Трамп предупредил, что Украине грозят потери новых территорий, если процесс урегулирования конфликта с Россией не будет ускорен.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

Политолог Владимир Скачко пояснил, что Владимир Зеленский допустит проведение референдума по территориальным уступкам лишь под давлением США.

Президент России Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.