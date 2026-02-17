В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.14 комментариев
МВД объявило журналиста Баданина в розыск по уголовной статье
Главный редактор изданий «Проект*» и «Агентство» (внесены в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Роман Баданин* (внесен в реестр иноагентов) внесен МВД в базу разыскиваемых лиц по неуточненной уголовной статье.
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главного редактора изданий «Проект*» и «Агентство» Романа Баданина*, оба СМИ внесены в реестр иноагентов, передает ТАСС. Сам журналист также находится в списке иноагентов.
В базе розыска МВД указано: «Разыскивается по статье УК». Какая именно статья Уголовного кодекса фигурирует в деле, в базе не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил производство по уголовному делу в отношении сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (иноагент, в списке террористов и экстремистов), обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии. Артура Смольянинова объявили в международный розыск.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом