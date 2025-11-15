Арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей

Ледовый дворец в Петербурге потребовал через суд 1,8 млн руб у театра Кадышевой

Tекст: Мария Иванова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск от компании «Дворец спорта», управляющей концертной площадкой «Ледовый дворец», к Национальному театру народной музыки и песни «Золотое кольцо», передает РИА «Новости». Сумма иска составляет примерно 1,8 млн рублей.

Причины финансовых претензий к театру народной артистки Надежды Кадышевой пока официально не раскрываются. В материалах суда указывается, что дата слушаний по этому делу еще не назначена.

По данным сайта «Ледового дворца», концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошел на площадке в июле 2025 года. Источники отмечают, что спор может быть связан с проведением этого мероприятия, однако подробности станут известны уже в ходе судебного разбирательства.

