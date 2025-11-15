Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей
Ледовый дворец в Петербурге потребовал через суд 1,8 млн руб у театра Кадышевой
Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск на взыскание 1,8 млн рублей с театра Надежды Кадышевой после концерта, состоявшегося в июле 2025 года.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск от компании «Дворец спорта», управляющей концертной площадкой «Ледовый дворец», к Национальному театру народной музыки и песни «Золотое кольцо», передает РИА «Новости». Сумма иска составляет примерно 1,8 млн рублей.
Причины финансовых претензий к театру народной артистки Надежды Кадышевой пока официально не раскрываются. В материалах суда указывается, что дата слушаний по этому делу еще не назначена.
По данным сайта «Ледового дворца», концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошел на площадке в июле 2025 года. Источники отмечают, что спор может быть связан с проведением этого мероприятия, однако подробности станут известны уже в ходе судебного разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге фанаты устроили массовое пение песен Надежды Кадышевой.
Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова впервые вошли в пятерку лучших певиц согласно опросу ВЦИОМ в этом году, набрав по 7%.
Экс-продюсер Филиппа Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Аллы Пугачевой.