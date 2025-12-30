В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
За отсидевшим экс-мэром Ярославля Урлашовым остался штраф в 20 млн рублей
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов после выхода из исправительной колонии должен выплатить порядка 20 млн рублей от общей суммы штрафа, назначенной судом.
Урлашов обязан выплатить оставшуюся сумму штрафа, назначенную судом. По его словам, сумма составляет около 20 млн рублей, передает ТАСС.
«Я уклоняться не буду, прятаться не буду. Я буду по мере возможностей отдавать [деньги]. <…> Меня уже вызвали в налоговую, и я должен появиться сразу после праздников в Ярославле. Я пораньше туда еду, конечно, появлюсь, я никуда прятаться не буду», – пояснил сам экс-чиновник.
Он добавил, что после освобождения переезжает жить в Москву, однако будет периодически приезжать в Ярославль. Урлашов сообщил, что намерен дальше работать и планирует посвятить остаток жизни служению своей стране.
В колонии Урлашов трудился на производстве по фасовке пакетов, а в свободное время занимался спортом и читал книги.
Ранее сообщалось, что экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, сидевший в ИК-1 Твери за взяточничество, освободился 30 декабря.