За отсидевшим экс-мэром Ярославля Урлашовым остался штраф в 20 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Урлашов обязан выплатить оставшуюся сумму штрафа, назначенную судом. По его словам, сумма составляет около 20 млн рублей, передает ТАСС.

«Я уклоняться не буду, прятаться не буду. Я буду по мере возможностей отдавать [деньги]. <…> Меня уже вызвали в налоговую, и я должен появиться сразу после праздников в Ярославле. Я пораньше туда еду, конечно, появлюсь, я никуда прятаться не буду», – пояснил сам экс-чиновник.

Он добавил, что после освобождения переезжает жить в Москву, однако будет периодически приезжать в Ярославль. Урлашов сообщил, что намерен дальше работать и планирует посвятить остаток жизни служению своей стране.

В колонии Урлашов трудился на производстве по фасовке пакетов, а в свободное время занимался спортом и читал книги.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, сидевший в ИК-1 Твери за взяточничество, освободился 30 декабря.