Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что будущие руководители страны не будут отходить от курса на союз с Россией, передает БелТА.

По его словам, «я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут».

Лукашенко подчеркнул важность поддержки со стороны России и отметил: «Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси». Он добавил, что попытки разорвать союз с Россией бессмысленны, поскольку страны остались «вдвоем: Беларусь и Россия».

Говоря о ряде среднеазиатских республик, президент отметил их право на самостоятельную политику, однако выразил убежденность, что эти государства «никуда не денутся – от нас, от России». Он подчеркнул, что и он, и президент России Владимир Путин признают их суверенитет, но тесные связи сохранятся.

Лукашенко также высказался о позиции Китая, заявив, что «китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России». По его словам, он хорошо знает руководство Китая, в частности председателя Си Цзиньпина, которого считает очень мудрым и спокойным человеком.

