Стало известно о досрочном освобождении экс-мэра Ярославля Урлашова

Tекст: Катерина Туманова

Об освобождении Урлашова из колонии №1 в Твери 30 декабря вместо 2 января 2026 года, как указано в судебных постановлениях, сообщили ТАСС в окружении бывшего мэра Ярославля.

В региональном управлении УФСИН, что такие сроки возможны, если выход из колонии совпадает с праздничными или выходными днями: в этом случае освобождение производится накануне.

Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.

Его бывший советник Алексей Лопатин был осужден на семь лет заключения.

До этапирования в ИК-1 Твери в сентябре 2022 года Урлашов отбывал срок в другой колонии Рыбинска и провел три года в СИЗО Ярославля.

Председатель регионального общественного наблюдательного комитета Павел Макаров заявил ТАСС, что за время пребывания Урлашова в тверской колонии жалоб от него не поступало. Запросы бывшего мэра о помиловании, смягчении наказания и УДО неоднократно были отклонены судами и органами власти.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-мэру Ярославля в 2018 году смягчили приговор. Бывший мэр Ярославля Урлашов в январе 2022 года отозвал ходатайство об УДО.