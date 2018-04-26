Экс-мэру Ярославля смягчили приговор

Комиссия по помилованию сократила тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за коррупцию, с 12,5 до 9 лет, сообщил член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову... Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», – передает РИА «Новости» слова Бабуркина.

Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.

Как сообщали в следственных органах, Урлашов вымогал 18 млн рублей в качестве взятки у директора выполняющей муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети города фирмы «Радострой», члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева. В итоге директор передал 14 млн посреднику – некоему Андрею Захарову. Посредник был задержан и впоследствии приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.