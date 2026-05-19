Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Греция сообщила об обнаружении украинского морского дрона
Греция проинформировала Украину о морском беспилотнике у острова Лефкада
Греческие власти передали украинской стороне неофициальную информацию о найденном морском дроне, сообщил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис.
Журналисты поинтересовались у представителя кабмина, подтверждает ли он передачу 15 мая доклада Генерального штаба национальной обороны премьер-министру страны. Также обсуждалась информация местных СМИ о возможном присутствии операторов беспилотника на территории Греции и вероятность направления демарша Киеву, передает ТАСС.
«Доклад пока не опубликован. Когда у меня будет больше информации, я смогу ответить вам», – заявил Маринакис. Он добавил, что между министрами иностранных дел двух стран состоялся неофициальный обмен данными, и после публикации доклада правительство предпримет необходимые шаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Афины выразили протест из-за обнаружения начиненного взрывчаткой украинского морского беспилотника. Министр обороны Греции Никос Дендиас официально подтвердил украинское происхождение найденного у острова Лефкада аппарата.
Накануне глава оборонного ведомства Литвы Робертас Каунас сообщил о падении незамеченного радарами украинского дрона на территории республики. Кроме того, налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии.