Греция сообщила об обнаружении украинского морского дрона

Греция проинформировала Украину о морском беспилотнике у острова Лефкада

Tекст: Антон Антонов

Журналисты поинтересовались у представителя кабмина, подтверждает ли он передачу 15 мая доклада Генерального штаба национальной обороны премьер-министру страны. Также обсуждалась информация местных СМИ о возможном присутствии операторов беспилотника на территории Греции и вероятность направления демарша Киеву, передает ТАСС.

«Доклад пока не опубликован. Когда у меня будет больше информации, я смогу ответить вам», – заявил Маринакис. Он добавил, что между министрами иностранных дел двух стран состоялся неофициальный обмен данными, и после публикации доклада правительство предпримет необходимые шаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Афины выразили протест из-за обнаружения начиненного взрывчаткой украинского морского беспилотника. Министр обороны Греции Никос Дендиас официально подтвердил украинское происхождение найденного у острова Лефкада аппарата.

Накануне глава оборонного ведомства Литвы Робертас Каунас сообщил о падении незамеченного радарами украинского дрона на территории республики. Кроме того, налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии.