ПВО Литвы не заметила упавший украинский беспилотник
Вторгшийся вечером в воскресенье в воздушное пространство Литвы, а затем упавший на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не был зафиксирован системой воздушного контроля, сообщил министр обороны Робертас Каунас.
Литовские средства слежения не обнаружили беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики в воскресенье вечером, передает ТАСС. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны страны Робертас Каунас.
«Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», – пояснил глава оборонного ведомства. По его словам, интеграция радаров – сложная задача, к которой приступили всего пару месяцев назад. Каунас также добавил, что малая высота и высокая скорость полета беспилотников создают серьезные проблемы для обнаружения, отметив, что абсолютной гарантии перехвата нет нигде в мире.
Инцидент произошел вблизи деревни Самане Утенского района. Аппарат упал в поле, о чем сообщили местные жители. Признаков взрыва при падении не обнаружено. Национальный центр управления кризисами Литвы подтвердил, что дрон, вероятнее всего, был запущен с Украины. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подчеркивал недопустимость использования воздушного пространства страны для военных операций и призывал сбивать чужие БПЛА. Ранее аналогичные случаи в Латвии привели к отставке министра обороны и падению правительства.
Ранее министерство обороны страны решило привлечь украинских экспертов для защиты от дронов.
В соседней Латвии глава военного ведомства Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста из-за падения двух аппаратов под Резекне.