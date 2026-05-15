Пухов сообщил о ночной атаке дронов на Энергодар
Прошедшая ночь для мирного Энергодара выдалась крайне тяжелой. Город подвергся массированному налету FPV-дронов. Противник целенаправленно бил по гражданским объектам, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
Как сообщил Пухов в MAX, город в течение ночи подвергся серии ударов со стороны FPV-дронов. Первые прилеты были зафиксированы еще до полуночи, а последний удар произошел в 03:14.
По словам Пухова, атаки велись на предельно низкой высоте, что создавало угрозу для жителей многоэтажных домов. Под удар попали объекты сотовой связи, автомобильная стоянка, автозаправочная станция и жилой сектор.
В результате налета осколочные и взрывные волны повредили фасады многоквартирных домов, а также большое количество автомобилей, находившихся на стоянке. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Пухов отметил, что это очередной случай террористических действий против мирных граждан города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинские беспилотники ударили по автозаправочной станции в Энергодаре.
До этого дроны ВСУ атаковали две другие заправки на выезде из города.
В начале мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двадцати прилетах по гражданской инфраструктуре за один день.