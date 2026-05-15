Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Малков: В Рязани отменили занятия из-за атаки беспилотников
В Октябрьском районе Рязани временно приостановили работу детских садов и школ ради безопасности местных жителей после налета дронов ВСУ, сообщил глава региона Павел Малков.
Глава региона в Max назвал учреждения, которые временно не будут работать после атаки беспилотников.
«Отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157», – указал он.
Для тех родителей, у которых нет возможности оставить детей дома, в учреждениях организуют специальные дежурные группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов на Рязань погибли три человека.
За ночь над Россией уничтожили 355 украинских дронов.