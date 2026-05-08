Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».
«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.
Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.
По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.