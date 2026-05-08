    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Аэропорты Юга России приостановили работу
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Архиепископ Савва (Тутунов)

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наёмных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 12:05 • Справки

    Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

    В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечёт административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    Правила разведения огня в Москве в 2026 году

    Разжигать огонь в московских парках можно только на специально отведённых мангальных площадках, оборудованных в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Использование дров запрещено – допускается исключительно применение древесного угля. Обязательное условие – наличие мангала; разводить огонь на земле нельзя.

    На территории мангальных зон также запрещено:

    • оставлять непотушенные угли и разводить огонь вне мангала;

    • использовать фейерверки и пиротехнику;

    • разводить костры вне специально оборудованных мест;

    • разводить огонь при скорости ветра свыше 10 м/с;

    • жарить шашлыки на участках с торфяной почвой или под кронами хвойных деревьев;

    • оставлять мусор на площадке.

    Актуальная карта всех официальных пикниковых зон размещена на портале mos.ru в разделе «Проекты» – «Парки Москвы» – «Пикниковые зоны».

    Штрафы за шашлык в Москве и России в 2026 году

    Нарушение требований пожарной безопасности при жарке шашлыка влечёт административную ответственность. Размер взысканий зависит от места нарушения и наступивших последствий:

    • 5000 рублей – штраф по ст. 3.20 КоАП Москвы за разведение огня вне оборудованных зон в черте столицы;

    • 5000-15 000 рублей – за нарушение базовых противопожарных требований (федеральный уровень);

    • 10 000-20 000 рублей – при нарушении в период действия особого противопожарного режима;

    • 15 000-30 000 рублей – за незаконное разведение огня в лесу или на особо охраняемой природной территории;

    • до 50 000 рублей – если по вине нарушителя возник пожар с ущербом имуществу или вредом здоровью.

    Категорически запрещено жарить шашлыки на балконах, лоджиях, крышах, в подъездах, во дворах многоквартирных домов, в гаражах и в лесу вне специальных площадок. Сотрудники МЧС и полиции вправе выписать штраф даже при отсутствии пожара – за сам факт нарушения. В майские праздники контроль традиционно усиливается.

    Как работает бронирование беседок в Москве

    Платные беседки в московских парках бронируются онлайн через официальный сервис «Мосбилет» (bilet.mos.ru). Бронирование беседок в Москве происходит так:

    1. Перейти на сайт bilet.mos.ru в раздел «Бронирование беседок».

    2. Выбрать парк, дату и удобный временной слот (утренний, дневной или вечерний).

    3. Указать личные данные и оплатить бронирование.

    4. Сохранить электронный билет – он предъявляется администратору на входе в пикниковую зону.

    Каждая беседка бронируется на фиксированный временной слот – как правило, на 4 часа. Продлить время непосредственно на площадке невозможно: если планируется отдых на весь день, необходимо заблаговременно забронировать все временные слоты.

    Альтернативный путь к форме бронирования – через mos.ru: раздел «Проекты» – «Парки Москвы» – «Пикниковые зоны». Там же размещена интерактивная карта со всеми действующими мангальными зонами. Авторизация на портале – по учётной записи mos.ru (Mos ID).

    По данным сервиса «Мосбилет», в 2025 году было оформлено более 32 000 бронирований беседок в 14 парках столицы. В 2026 году программа расширена: платные беседки с мангалами доступны более чем в 150 зонах. Места рекомендуется бронировать заранее: в праздничные и выходные дни беседки в популярных локациях разбираются за несколько дней.

    Бесплатные шашлычные зоны в Москве

    Ряд парков предоставляет мангальные площадки бесплатно. На бесплатных площадках, как правило, установлены столы, скамейки и ящики с песком; мангал при необходимости придётся принести с собой.

    Парк «Останкино». 12 мангалов и 14 столиков; за каждым столиком размещается до 6 гостей. Расположен у метро «ВДНХ», на пересечении 1–й Останкинской и Ботанической улиц. Из парка открывается вид на Останкинскую телебашню. Вход бесплатный.

    Парк «Москворецкий». На территории природно–исторического парка расположено свыше 20 зон для пикника – у улицы Исаковского, на Одинцовской набережной, на мысе Чистого залива и в лесной зоне. На каждой площадке есть беседка, мангал, стол и лавки. Адрес: 5–й Войковский проезд, д. 2, корп. А.

    Строгинский парк. 13 беседок с мангалами и столиками в районе Спасского затона. Площадки расположены по всему лесопарку; для навигации рекомендуется использовать карту.

    Алёшкинский лес. 6 зон для пикника на северо–западе Москвы. Стационарных мангалов нет – придётся привезти свой. Ориентир: м. «Планерная», ул. Вилиса Лациса, 18. Вход бесплатный.

    Косинский парк. Две пикниковые точки: в одной – три стола, в другой – четыре стола и мангал. Расположен у м. «Лухмановская», на берегу реки Рудневки, между улицей Лухмановской и деревней Руднево. Вход бесплатный.

    Долина реки Сетунь. Природный заказник на западе Москвы. Площадки оборудованы мангалами, столами и лавочками. Ориентир: м. «Давыдково».

    Парк «Жужа». Пикниковые зоны с мангалами на благоустроенной природной территории на юге Москвы.

    Митинский лесопарк. Три пикниковые зоны с мангалами: близ Пятницкого шоссе, 6, корп. 6; со стороны Путилковского шоссе; и в самом лесопарке (ориентир: Пятницкое ш., 36, корп. 2 – 15 мест). Ориентир: м. «Пятницкое шоссе». Вход бесплатный.

    Парк «Фили». Оборудованные пикниковые зоны вдоль береговой линии парка. Несколько площадок с мангалами и навесами.

    Терлецкий парк. Одна площадка у входа в парк, рассчитанная на 10 человек: крытый мангал, стол и скамейки. Адрес: просп. Свободный, д. 2А.

    Химкинский лесопарк. Более 10 шашлычных зон с мангалами и навесами, есть детские и игровые площадки. Адрес: ш. Пятницкое.

    Лосиный остров. Две мангальные зоны – «Русский быт» и «Красная сосна» – с мангалами, столами, лавками и дровами. Поблизости – детские площадки.

    Куркино. Две специализированные зоны с мангалами, столами и скамейками.

    Парк «Покровское-Стрешнево». Несколько бесплатных площадок; на территории обитают редкие виды птиц.

    «Братеевская пойма». Беседки с мангалами, теннисные столы, детские зоны, санитарные зоны.

    Новогорский лесопарк. Несколько площадок с мангалами, лавками и столами. Есть беседка на 6 человек на возвышении у реки Сходни. Адрес: ш. Пятницкое.

    Платные места для шашлыков и пикника: беседки с мангалом

    Серебряный бор. Около 30 крытых беседок на берегу Москвы–реки, каждая оснащена столом, лавками и отдельной мангальной зоной. Стоимость: 750 рублей за 4 часа в будни, 1000 рублей – в пятницу–воскресенье. Бронирование – через «Мосбилет» или по телефону +7 (499) 739–27–05. На территории три песчаных пляжа, два открытых бассейна, волейбольные площадки.

    Сокольники. 9 платных беседок с мангалами в зоне кемпинга (5–й Лучевой просек, вл. 16а), вместимостью от 16 до 54 гостей. Стоимость – 8900–33 500 рублей за 5 часов. Контактный телефон: +7 (929) 550–97–27. Первый сеанс: 09:00–14:30, второй: 15:15–21:00.

    Лосиный остров (платная зона). Беседки и столики с мангалами на компании от 8 до 30 человек. Стоимость – 4500–26 000 рублей за день. Адрес: подъезд к Дендрарию со Щёлковского шоссе (напротив ЖК «Изумрудный»); также ст. Перловская, г. Мытищи. Контактный телефон: +7 (925) 569–97–06.

    Кузьминки. 11 открытых беседок с мангалами под навесами на берегу Шибаевского пруда – суммарно до 60 человек. Стоимость – от 750 рублей за 4 часа с компании. Ориентир: м. «Люблино» или «Юго–Восточная», улица Головачёва, вл. 7. Рядом прокат велосипедов и катамаранов. Бронирование через «Мосбилет».

    Кусково (лесопарк). 20 платных беседок с мангалом на 4 человека – от 1000 рублей за день. Особая зона «Поляна невест» на берегу Большого пруда – обогреваемые домики с террасами, от 20 000 рублей за мероприятие, до 8 человек. Бронирование через «Мосбилет».

    Борисовские пруды. 48 мангальных зон: 28 беседок на 6–15 мест и 20 беседок на 6 мест вдоль береговой линии. Стоимость – от 750 рублей за день. Бронирование через «Мосбилет».

    Измайловский лесопарк. 20 платных беседок с мангалами – от 1000 рублей за день.

    Бирюлёвский дендропарк. Платные беседки в двух местах: между Яблоневой и Пейзажной аллеями и вдоль Боярышниковой аллеи. Вместимость – от 10 до 30 гостей. Стоимость – 7000–22 000 рублей. Ориентир: м. «Орехово», вход со стороны ул. Липецкой или Яблоневой аллеи. Парк известен коллекцией редких растений: представлено около 250 видов. Есть волейбольная и пинг–понговая площадки, детские зоны, парковка. Допускается посещение с питомцами.

    Лианозово. Пикниковые зоны у Лианозовских прудов в живописной парковой зоне. Несколько оборудованных площадок с мангалами, беседками и детскими площадками.

    Парк у прудов «Радуга». Три беседки с мангалами и семь без мангала. Стоимость – 5000 рублей за 6 часов, до 8–10 человек. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Ориентир: м. «Выхино», несколько минут пешком. Бронирование через «Мосбилет».

    Ландшафтный парк «Митино» (платная зона). Пять крытых беседок на 20–30 человек. Защита от дождя и солнца, подходит для мастер–классов и детских мероприятий.

    Где расположены лучшие места для пикника в Москве: сводка

    • Север: Химкинский лесопарк (м. «Речной вокзал»), Новогорский лесопарк (Пятницкое ш.), Куркино, Лианозово (м. «Алтуфьево»).

    • Северо–запад: Серебряный бор (м. «Щукинская», далее автобус), Строгинский парк (м. «Строгино»), Алёшкинский лес (м. «Планерная»).

    • Запад: Москворецкий парк (м. «Кунцевская»), Долина реки Сетунь (м. «Давыдково»), Парк «Фили» (м. «Фили»).

    • Восток: Измайловский лесопарк (м. «Партизанская»), Терлецкий парк (м. «Новогиреево»), Лесопарк Кусково (м. «Рязанский проспект», «Перово»), Косинский парк (м. «Лухмановская»).

    • Северо-восток: Лосиный остров, Парк «Останкино» (м. «ВДНХ»).

    • Юг: Кузьминки (м. «Кузьминки»), Борисовские пруды (м. «Борисово»), Бирюлёвский дендропарк (м. «Орехово»), Братеевская пойма, Парк «Жужа».

    • Центр: Сокольники (м. «Сокольники»).

    • Северо-запад (Митино): Митинский лесопарк и Ландшафтный парк «Митино» (м. «Пятницкое шоссе»).

    Что взять на шашлык: памятка

    При выборе бесплатной площадки без стационарного мангала придётся взять собственное оборудование. На всех площадках рекомендуется иметь при себе:

    • уголь (разрешён только древесный, дрова запрещены);

    • жидкость или кубики для розжига;

    • шампуры или решётку для гриля;

    • воду, песок или огнетушитель для тушения – наличие средств пожаротушения обязательно;

    • мешки для мусора – на ряде площадок крупных баков поблизости нет.

    При ветре свыше 10 м/с разведение огня запрещено и квалифицируется как нарушение. В сухую погоду необходимо следить за состоянием травы вокруг площадки. Если пикник планируется в майские праздники или в выходные, беседки в Москве через «Мосбилет» рекомендуется бронировать за 2-3 дня до визита – особенно в Серебряном бору и Сокольниках, где спрос наиболее высок.

    Дополнительно: в мае-июне Мосприрода рекомендует использовать средства индивидуальной защиты от клещей. На природных территориях Москвы химическая обработка против клещей массово не проводится – поэтому позаботиться о защите нужно заранее.

