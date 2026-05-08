Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

Правила разведения огня в Москве в 2026 году

Разжигать огонь в московских парках можно только на специально отведённых мангальных площадках, оборудованных в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Использование дров запрещено – допускается исключительно применение древесного угля. Обязательное условие – наличие мангала; разводить огонь на земле нельзя.

На территории мангальных зон также запрещено:

оставлять непотушенные угли и разводить огонь вне мангала;

использовать фейерверки и пиротехнику;

разводить костры вне специально оборудованных мест;

разводить огонь при скорости ветра свыше 10 м/с;

жарить шашлыки на участках с торфяной почвой или под кронами хвойных деревьев;

оставлять мусор на площадке.

Актуальная карта всех официальных пикниковых зон размещена на портале mos.ru в разделе «Проекты» – «Парки Москвы» – «Пикниковые зоны».

Штрафы за шашлык в Москве и России в 2026 году

Нарушение требований пожарной безопасности при жарке шашлыка влечёт административную ответственность. Размер взысканий зависит от места нарушения и наступивших последствий:

5000 рублей – штраф по ст. 3.20 КоАП Москвы за разведение огня вне оборудованных зон в черте столицы;

– штраф по ст. 3.20 КоАП Москвы за разведение огня вне оборудованных зон в черте столицы; 5000-15 000 рублей – за нарушение базовых противопожарных требований (федеральный уровень);

– за нарушение базовых противопожарных требований (федеральный уровень); 10 000-20 000 рублей – при нарушении в период действия особого противопожарного режима;

– при нарушении в период действия особого противопожарного режима; 15 000-30 000 рублей – за незаконное разведение огня в лесу или на особо охраняемой природной территории;

– за незаконное разведение огня в лесу или на особо охраняемой природной территории; до 50 000 рублей – если по вине нарушителя возник пожар с ущербом имуществу или вредом здоровью.

Категорически запрещено жарить шашлыки на балконах, лоджиях, крышах, в подъездах, во дворах многоквартирных домов, в гаражах и в лесу вне специальных площадок. Сотрудники МЧС и полиции вправе выписать штраф даже при отсутствии пожара – за сам факт нарушения. В майские праздники контроль традиционно усиливается.

Как работает бронирование беседок в Москве

Платные беседки в московских парках бронируются онлайн через официальный сервис «Мосбилет» (bilet.mos.ru). Бронирование беседок в Москве происходит так:

Перейти на сайт bilet.mos.ru в раздел «Бронирование беседок». Выбрать парк, дату и удобный временной слот (утренний, дневной или вечерний). Указать личные данные и оплатить бронирование. Сохранить электронный билет – он предъявляется администратору на входе в пикниковую зону.

Каждая беседка бронируется на фиксированный временной слот – как правило, на 4 часа. Продлить время непосредственно на площадке невозможно: если планируется отдых на весь день, необходимо заблаговременно забронировать все временные слоты.

Альтернативный путь к форме бронирования – через mos.ru: раздел «Проекты» – «Парки Москвы» – «Пикниковые зоны». Там же размещена интерактивная карта со всеми действующими мангальными зонами. Авторизация на портале – по учётной записи mos.ru (Mos ID).

По данным сервиса «Мосбилет», в 2025 году было оформлено более 32 000 бронирований беседок в 14 парках столицы. В 2026 году программа расширена: платные беседки с мангалами доступны более чем в 150 зонах. Места рекомендуется бронировать заранее: в праздничные и выходные дни беседки в популярных локациях разбираются за несколько дней.

Бесплатные шашлычные зоны в Москве

Ряд парков предоставляет мангальные площадки бесплатно. На бесплатных площадках, как правило, установлены столы, скамейки и ящики с песком; мангал при необходимости придётся принести с собой.

Парк «Останкино». 12 мангалов и 14 столиков; за каждым столиком размещается до 6 гостей. Расположен у метро «ВДНХ», на пересечении 1–й Останкинской и Ботанической улиц. Из парка открывается вид на Останкинскую телебашню. Вход бесплатный.

Парк «Москворецкий». На территории природно–исторического парка расположено свыше 20 зон для пикника – у улицы Исаковского, на Одинцовской набережной, на мысе Чистого залива и в лесной зоне. На каждой площадке есть беседка, мангал, стол и лавки. Адрес: 5–й Войковский проезд, д. 2, корп. А.

Строгинский парк. 13 беседок с мангалами и столиками в районе Спасского затона. Площадки расположены по всему лесопарку; для навигации рекомендуется использовать карту.

Алёшкинский лес. 6 зон для пикника на северо–западе Москвы. Стационарных мангалов нет – придётся привезти свой. Ориентир: м. «Планерная», ул. Вилиса Лациса, 18. Вход бесплатный.

Косинский парк. Две пикниковые точки: в одной – три стола, в другой – четыре стола и мангал. Расположен у м. «Лухмановская», на берегу реки Рудневки, между улицей Лухмановской и деревней Руднево. Вход бесплатный.

Долина реки Сетунь. Природный заказник на западе Москвы. Площадки оборудованы мангалами, столами и лавочками. Ориентир: м. «Давыдково».

Парк «Жужа». Пикниковые зоны с мангалами на благоустроенной природной территории на юге Москвы.

Митинский лесопарк. Три пикниковые зоны с мангалами: близ Пятницкого шоссе, 6, корп. 6; со стороны Путилковского шоссе; и в самом лесопарке (ориентир: Пятницкое ш., 36, корп. 2 – 15 мест). Ориентир: м. «Пятницкое шоссе». Вход бесплатный.

Парк «Фили». Оборудованные пикниковые зоны вдоль береговой линии парка. Несколько площадок с мангалами и навесами.

Терлецкий парк. Одна площадка у входа в парк, рассчитанная на 10 человек: крытый мангал, стол и скамейки. Адрес: просп. Свободный, д. 2А.

Химкинский лесопарк. Более 10 шашлычных зон с мангалами и навесами, есть детские и игровые площадки. Адрес: ш. Пятницкое.

Лосиный остров. Две мангальные зоны – «Русский быт» и «Красная сосна» – с мангалами, столами, лавками и дровами. Поблизости – детские площадки.

Куркино. Две специализированные зоны с мангалами, столами и скамейками.

Парк «Покровское-Стрешнево». Несколько бесплатных площадок; на территории обитают редкие виды птиц.

«Братеевская пойма». Беседки с мангалами, теннисные столы, детские зоны, санитарные зоны.

Новогорский лесопарк. Несколько площадок с мангалами, лавками и столами. Есть беседка на 6 человек на возвышении у реки Сходни. Адрес: ш. Пятницкое.

Платные места для шашлыков и пикника: беседки с мангалом

Серебряный бор. Около 30 крытых беседок на берегу Москвы–реки, каждая оснащена столом, лавками и отдельной мангальной зоной. Стоимость: 750 рублей за 4 часа в будни, 1000 рублей – в пятницу–воскресенье. Бронирование – через «Мосбилет» или по телефону +7 (499) 739–27–05. На территории три песчаных пляжа, два открытых бассейна, волейбольные площадки.

Сокольники. 9 платных беседок с мангалами в зоне кемпинга (5–й Лучевой просек, вл. 16а), вместимостью от 16 до 54 гостей. Стоимость – 8900–33 500 рублей за 5 часов. Контактный телефон: +7 (929) 550–97–27. Первый сеанс: 09:00–14:30, второй: 15:15–21:00.

Лосиный остров (платная зона). Беседки и столики с мангалами на компании от 8 до 30 человек. Стоимость – 4500–26 000 рублей за день. Адрес: подъезд к Дендрарию со Щёлковского шоссе (напротив ЖК «Изумрудный»); также ст. Перловская, г. Мытищи. Контактный телефон: +7 (925) 569–97–06.

Кузьминки. 11 открытых беседок с мангалами под навесами на берегу Шибаевского пруда – суммарно до 60 человек. Стоимость – от 750 рублей за 4 часа с компании. Ориентир: м. «Люблино» или «Юго–Восточная», улица Головачёва, вл. 7. Рядом прокат велосипедов и катамаранов. Бронирование через «Мосбилет».

Кусково (лесопарк). 20 платных беседок с мангалом на 4 человека – от 1000 рублей за день. Особая зона «Поляна невест» на берегу Большого пруда – обогреваемые домики с террасами, от 20 000 рублей за мероприятие, до 8 человек. Бронирование через «Мосбилет».

Борисовские пруды. 48 мангальных зон: 28 беседок на 6–15 мест и 20 беседок на 6 мест вдоль береговой линии. Стоимость – от 750 рублей за день. Бронирование через «Мосбилет».

Измайловский лесопарк. 20 платных беседок с мангалами – от 1000 рублей за день.

Бирюлёвский дендропарк. Платные беседки в двух местах: между Яблоневой и Пейзажной аллеями и вдоль Боярышниковой аллеи. Вместимость – от 10 до 30 гостей. Стоимость – 7000–22 000 рублей. Ориентир: м. «Орехово», вход со стороны ул. Липецкой или Яблоневой аллеи. Парк известен коллекцией редких растений: представлено около 250 видов. Есть волейбольная и пинг–понговая площадки, детские зоны, парковка. Допускается посещение с питомцами.

Лианозово. Пикниковые зоны у Лианозовских прудов в живописной парковой зоне. Несколько оборудованных площадок с мангалами, беседками и детскими площадками.

Парк у прудов «Радуга». Три беседки с мангалами и семь без мангала. Стоимость – 5000 рублей за 6 часов, до 8–10 человек. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Ориентир: м. «Выхино», несколько минут пешком. Бронирование через «Мосбилет».

Ландшафтный парк «Митино» (платная зона). Пять крытых беседок на 20–30 человек. Защита от дождя и солнца, подходит для мастер–классов и детских мероприятий.

Где расположены лучшие места для пикника в Москве: сводка

Север : Химкинский лесопарк (м. «Речной вокзал»), Новогорский лесопарк (Пятницкое ш.), Куркино, Лианозово (м. «Алтуфьево»).

: Химкинский лесопарк (м. «Речной вокзал»), Новогорский лесопарк (Пятницкое ш.), Куркино, Лианозово (м. «Алтуфьево»). Северо–запад : Серебряный бор (м. «Щукинская», далее автобус), Строгинский парк (м. «Строгино»), Алёшкинский лес (м. «Планерная»).

: Серебряный бор (м. «Щукинская», далее автобус), Строгинский парк (м. «Строгино»), Алёшкинский лес (м. «Планерная»). Запад : Москворецкий парк (м. «Кунцевская»), Долина реки Сетунь (м. «Давыдково»), Парк «Фили» (м. «Фили»).

: Москворецкий парк (м. «Кунцевская»), Долина реки Сетунь (м. «Давыдково»), Парк «Фили» (м. «Фили»). Восток : Измайловский лесопарк (м. «Партизанская»), Терлецкий парк (м. «Новогиреево»), Лесопарк Кусково (м. «Рязанский проспект», «Перово»), Косинский парк (м. «Лухмановская»).

: Измайловский лесопарк (м. «Партизанская»), Терлецкий парк (м. «Новогиреево»), Лесопарк Кусково (м. «Рязанский проспект», «Перово»), Косинский парк (м. «Лухмановская»). Северо-восток : Лосиный остров, Парк «Останкино» (м. «ВДНХ»).

: Лосиный остров, Парк «Останкино» (м. «ВДНХ»). Юг : Кузьминки (м. «Кузьминки»), Борисовские пруды (м. «Борисово»), Бирюлёвский дендропарк (м. «Орехово»), Братеевская пойма, Парк «Жужа».

: Кузьминки (м. «Кузьминки»), Борисовские пруды (м. «Борисово»), Бирюлёвский дендропарк (м. «Орехово»), Братеевская пойма, Парк «Жужа». Центр : Сокольники (м. «Сокольники»).

: Сокольники (м. «Сокольники»). Северо-запад (Митино): Митинский лесопарк и Ландшафтный парк «Митино» (м. «Пятницкое шоссе»).

Что взять на шашлык: памятка

При выборе бесплатной площадки без стационарного мангала придётся взять собственное оборудование. На всех площадках рекомендуется иметь при себе:

уголь (разрешён только древесный, дрова запрещены);

жидкость или кубики для розжига;

шампуры или решётку для гриля;

воду, песок или огнетушитель для тушения – наличие средств пожаротушения обязательно;

мешки для мусора – на ряде площадок крупных баков поблизости нет.

При ветре свыше 10 м/с разведение огня запрещено и квалифицируется как нарушение. В сухую погоду необходимо следить за состоянием травы вокруг площадки. Если пикник планируется в майские праздники или в выходные, беседки в Москве через «Мосбилет» рекомендуется бронировать за 2-3 дня до визита – особенно в Серебряном бору и Сокольниках, где спрос наиболее высок.

Дополнительно: в мае-июне Мосприрода рекомендует использовать средства индивидуальной защиты от клещей. На природных территориях Москвы химическая обработка против клещей массово не проводится – поэтому позаботиться о защите нужно заранее.