Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.6 комментариев
Зеленский назвал вывод войск из Донбасса поражением ВСУ
Зеленский заявил о стратегическом проигрыше при выводе войск ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны.
Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны, передает РБК. По его словам, такой шаг сделает украинскую армию слабее из-за утраты линии обороны и фортификационных сооружений.
«Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», – заявил Зеленский.
Он также выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа гарантировать мир. Зеленский отметил, что американские гарантии не могут считаться долгосрочными, так как срок полномочий президента США ограничен двумя с половиной годами. Глава киевского режима подчеркнул необходимость поиска реальных гарантий безопасности.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.