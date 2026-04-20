Зеленский заявил о стратегическом проигрыше при выводе войск ВСУ из Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны, передает РБК. По его словам, такой шаг сделает украинскую армию слабее из-за утраты линии обороны и фортификационных сооружений.

«Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», – заявил Зеленский.

Он также выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа гарантировать мир. Зеленский отметил, что американские гарантии не могут считаться долгосрочными, так как срок полномочий президента США ограничен двумя с половиной годами. Глава киевского режима подчеркнул необходимость поиска реальных гарантий безопасности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.