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Трамп заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине
Ключевые фигуры американской администрации намерены активно участвовать в разрешении украинского кризиса и ожидают скорейшего достижения мирных договоренностей, сообщил президент США.
Американское руководство планирует оказать всестороннюю поддержку процессу завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, передает ТАСС.
«Мы все будем вовлечены», – заявил глава государства журналистам во время перелета из Вашингтона в Висконсин. Таким образом он ответил на вопрос о возможных дипломатических усилиях госсекретаря Марко Рубио.
Американский лидер также спрогнозировал скорое достижение мира. Он подчеркнул, что стороны постепенно приближаются к необходимой договоренности, и выразил надежду на эффективность выбранного подхода.
«Думаю, это сработает. Мы приближаемся к договоренности. Думаю, это сработает», - добавил Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале президент США Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении украинского конфликта. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность американского лидера к любому механизму достижения мира.