В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму достижения мира на Украине
Рубио сообщил о готовности Трампа рассмотреть любые механизмы достижения мира
Президент США Дональд Трамп хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму урегулирования, заявил Госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио заявил, что президент США открыт к любому механизму, который позволит достичь урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, Трамп был «предельно ясен» в своих намерениях закончить конфликт и готов рассматривать различные варианты для достижения мира.
Рубио подчеркнул, что США настроены на прогресс и готовы поддерживать конструктивный диалог по любому возможному формату, который поможет прекратить боевые действия. Он отметил готовность быть полезными в любом ключе для завершения конфликта.
Также Рубио заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путем, сообщает ТАСС.
По его мнению, завершение спецоперации должно произойти дипломатическими средствами, а не на поле боя.
Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной.
Американский президент Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул.
Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для продолжения прерванных в Стамбуле в 2022 году переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.