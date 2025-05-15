Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму достижения мира на Украине

Рубио сообщил о готовности Трампа рассмотреть любые механизмы достижения мира

Tекст: Вера Басилая

Рубио заявил, что президент США открыт к любому механизму, который позволит достичь урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Трамп был «предельно ясен» в своих намерениях закончить конфликт и готов рассматривать различные варианты для достижения мира.

Рубио подчеркнул, что США настроены на прогресс и готовы поддерживать конструктивный диалог по любому возможному формату, который поможет прекратить боевые действия. Он отметил готовность быть полезными в любом ключе для завершения конфликта.

Также Рубио заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путем, сообщает ТАСС.

По его мнению, завершение спецоперации должно произойти дипломатическими средствами, а не на поле боя.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной.

Американский президент Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для продолжения прерванных в Стамбуле в 2022 году переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.