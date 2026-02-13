  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 22:16 • Новости дня

    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения конфликта на Украине, выступая перед американскими военными.

    Дональд Трамп, президент США, выступая перед военными, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По словам Трампа, Штатам осталось завершить еще пару конфликтов, среди которых он особо отметил ситуацию между Россией и Украиной.

    «Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно – между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться (завершения конфликта)», – заявил Трамп.

    Американский лидер отметил важность достижения мира на Украине и выразил убежденность, что этот вопрос может быть решен при активном участии США. Других деталей своего видения урегулирования Трамп не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги для урегулирования конфликта с российской стороной.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали только представители украинского посольства.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    @ VAHRAM BAGHDASARYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    13 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине

    Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий этап диалога между Россией, США и Украиной намечен на следующую неделю, детали по месту и времени пока уточняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на следующую неделю, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны достигли соответствующей договоренности.

    «По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», – заявил Песков.

    Он добавил, что детали о месте и времени переговоров будут объявлены дополнительно. Ожидается, что встреча станет продолжением ранее начатого диалога между государствами по актуальным вопросам.

    Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    В Абу-Даби ранее прошли закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине.

    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    12 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге в четверг заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, последних ждут «травматичные и драматичные события», хотя договариваться с Тегераном США готовы сколько угодно.

    «Я буду говорить с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым», – цитирует Трампа в Белом доме РИА «Новости».

    По словам американского лидера, Тегеран должен быть заинтересован в сделке с США, он напомнил, что однажды Иран уже пропустил возможность договориться и получил «Полуночный молот».

    «С Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе всё будет очень травматично, очень драматично. <...> Им следовало заключить сделку в первый раз, но они получили «Полуночный молот», и для Ирана это будет очень травматично», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что намерен договориться с Ираном очень быстро.

    «Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца или около того. Это не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они должны согласовать всё очень быстро», – заявил глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане 6 февраля. Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения запасов урана при условии отмены всех санкций США против Тегерана.

    МИД Ирана сообщил о сохранении непрямого формата переговоров с США. МИД Турции заявил о готовности США допустить обогащение урана в Иране.

    13 февраля 2026, 04:45 • Новости дня
    Журнал Atlantic допустил выход Трампа из переговорного процесса по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорное окно о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться в ближайшее время, когда американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборную гонку за место в конгрессе.

    «Он может решить, что переговоры стали для него проигрышными, поэтому он может выйти из них, обвинив в провале дипломатических усилий настырность одной или обеих сторон конфликта», – сказано в статье журнала The Atlantic.

    Издание отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает угрозу подобного развития событий и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца.

    В этой же статье говорится, что украинцы практически отказались от своих прежних требований и готовы пойти на некогда невероятные для себя уступки. Но позволит ли этому произойти настырный и упертый Зеленский.

    Напомним, Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине. В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но даты нового раунда пока не определены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков заявлял, что у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной. При этом генсек НАТО заявил, что  США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов. Рябков сообщил, что Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине.

    12 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Трамп заявил о визите в Китай в апреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил ранее сделанные на борту личного самолета заявления о том, что весной он посетит Китай и встретится с его лидером Си Цзиньпином, чего с нетерпением ждет.

    «Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера в ходе брифинга в Белом доме.

    Трамп также повторил аксиому об очень хороших отношениям между США и Китаем, между ним и господином Си.

    Ранее в этот день газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Китай подтвердил данные о том, что ведутся переговоры о запланированном визите президента США Трампа в апреле.

    Источники также добавили, что обе стороны продлят свое нынешнее торговое перемирие на срок до одного года.

    Линь Цзянь, представитель министерства иностранных дел, заявил, что президент Си Цзиньпин повторил приглашение Трампу посетить страну, когда они разговаривали по телефону на прошлой неделе.

    «Обе стороны поддерживают связь по этому вопросу», – добавил Линь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях. Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть, узнало агентство Bloomberg.

    13 февраля 2026, 07:51 • Новости дня
    Economist: США планируют отправлять на Кубу топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намеревается передать Гаване небольшие партии газа и дизеля для поддержки населения вопреки действующей нефтяной блокаде, пишет журнал Economist.

    Американская сторона рассматривает вариант снабжения Гаваны горючим для гуманитарных нужд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Предполагается выделение скромных объемов газа для приготовления пищи и дизельного топлива, необходимого для работы водопроводной инфраструктуры.

    Ранее в России сообщили о планах направить на Кубу нефть для поддержки стратегического союзника.

    13 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о приобретении санкционных активов

    Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о покупке санкционных активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания Midad Energy, поддерживаемая Саудовской Аравией, подписала предварительное соглашение о приобретении российских активов «Лукойла», находящихся под санкциями.

    Как стало известно Reuters, Midad одержала победу в ожесточенной борьбе с конкурентами, включая гиганта частного капитала Carlyle Group (CG.O), однако,  сделка зависит от одобрения регулирующих органов США, сообщили три источника.

    Соглашение, подписанное в конце января, охватывает все целевые активы, сообщили источники. Midad согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от Министерства финансов США, которое является структурой, призванной сохранить сделку в рамках соблюдения санкционных ограничений.

    «Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как рискованный шаг, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», – сказал источник, знакомый с условиями сделки.

    По словам информаторов, в последние месяцы власти США выпустили ряд временных общих продлений лицензий, касающихся российских энергетических активов, бывших под санкциями, предоставляя ограниченное время для технического обслуживания, сворачивания деятельности и, в некоторых случаях, изучения возможности продажи активов на строгих условиях.

    Продления призваны предотвратить резкие сбои на энергетических рынках, одновременно предоставляя регулирующим органам контроль за любыми изменениями в структуре собственности.

    Любая окончательная передача активов «Лукойла», находящихся под санкциями, по-прежнему потребует одобрения США, и нет гарантии, что Вашингтон разрешит продажу, особенно учитывая продолжающуюся геополитическую напряженность и сложные проверки на соответствие требованиям, добавили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла  предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.

    13 февраля 2026, 08:56 • Новости дня
    Политолог Силаев: Сценарий американских ЧВК на «маршруте Трампа» не исключен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер Никол Пашинян пока не готов пригласить американских наемников для охраны транспортного коридора «маршрут Трампа», но такую возможность нельзя исключать, заявил глава Лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании – это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».

    При этом аналитик призвал полностью не исключать подобный сценарий в будущем. Проект так называемого «Маршрута Трампа» подразумевает исключение России из транспортных цепочек в Закавказье.

    Коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию.

    Также эксперт прокомментировал итоги визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса. Особый интерес представляют возможные поставки процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центров, однако развитие этой отрасли в стране сталкивается с ограничениями.

    Ранее Пашинян заявлял, что Армению не смогут втянуть в действия против России, нанесения ущерба российским интересам нет в повестке Еревана.

    До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа».

    13 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Европейские лидеры признали утрату доверия к администрации США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет, передает The New York Times.

    В Мюнхене с 16 февраля стартует крупнейшая в Европе ежегодная конференция по вопросам безопасности, на которую съедутся лидеры и дипломаты со всего континента, пишет The New York Times.

    На фоне резкого охлаждения отношений между Европой и США после прошлогоднего выступления вице-президента Джей Ди Вэнса, европейские политики все чаще задаются вопросом, смогут ли когда-нибудь снова полностью доверять Америке.

    Вэнс тогда заявил, что европейские союзники «разрушают себя из-за миграции» и несправедливо не допускают крайне правых к власти, чем шокировал западных партнеров. За прошедший год Дональд Трамп ввел пошлины на европейские товары, добивался завершения конфликта на Украине на выгодных для Москвы условиях и открыто заявлял, что Европа без США «ничто». Это подорвало доверие, сложившееся за десятилетия, и привело к активному обсуждению будущего альянса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, который откроет конференцию, недавно признал: «Трансатлантические отношения изменились, и никто здесь не жалеет об этом больше меня. Но ностальгия и воспоминания о былых временах не помогут нам».

    Сейчас европейские лидеры уже не рассчитывают, что отношения с США вернутся к докризисному формату, даже после ухода Трампа. Многие ускоряют усилия по снижению военной и экономической зависимости от США, одновременно продолжая дипломатические попытки влиять на Вашингтон по вопросам Украины и других глобальных вызовов.

    Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил: «Конечно, мы серьезно потеряли доверие, это очевидно. Доверие можно восстановить, но все знают: потерять его гораздо проще, чем вернуть».

    В специальном докладе конференции Трампа назвали «громилой», разрушающим международные институты, а премьер Дании Мэтте Фредериксен недавно выразила сомнение в том, что Америка останется союзником Европы надолго.

    Тем временем американские власти заявляют, что добиваются не автономии Европы, а ее самостоятельности и силы, напоминая о десятилетиях европейской опоры на военное прикрытие США. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в Берлине сравнил ситуацию с ребенком, который повзрослел и должен начать самостоятельную жизнь.

    В европейских элитах растет понимание, что полагаться на традиционный альянс больше нельзя. Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер подчеркнул: «Европа не может доверять Америке сейчас и не сможет завтра, если США не будут работать над восстановлением доверия. Возможно, Европа больше никогда не сможет нам доверять».

    По данным январского опроса Cluster17 для Le Grand Continent, 51% европейцев считают Трампа врагом Европы, лишь 8% – другом. Большинство поддерживают отправку европейских войск для защиты Гренландии, если там обострится ситуация.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио станет самым высокопоставленным американским гостем на конференции и выступит в субботу утром. Пока неясно, что он скажет по поводу будущего отношений, а также встретится ли с представителями партии AfD, приглашенной впервые за несколько лет. Следом Рубио отправится в Венгрию и Словакию – страны с популистскими правительствами, критикующими Евросоюз и ориентирующимися на Россию.

    Ранее The New York Times сообщила, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов.

    FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    13 февраля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Россия не отказывалась от использования доллара

    Песков: Россия не отказывалась от доллара, это США ограничили его использование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не отказывалась от доллара, но из-за ограничений США многие страны предпочитают использовать альтернативные и национальные валюты для расчетов, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. По его словам, именно США как страна-эмитент ограничили целый ряд государств в возможности использовать доллар для международных транзакций, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие ограничения вынудили многие страны переходить на альтернативные способы расчетов и использовать другие валюты. Если в будущем США откажутся от подобной политики, доллару придется конкурировать с национальными валютами, которые всё активнее применяются в международных расчетах, пишет РИА «Новости».

    Песков добавил, что при возвращении к более свободному использованию американской валюты многое будет зависеть от ее привлекательности для международных расчетов. По его мнению, если доллар вновь станет выгоден, многие участники глобального рынка могут вернуться к его использованию наравне с другими валютами.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются.

    Ранее Лавров также заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

