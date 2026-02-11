Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров сообщил о проработке позиции Москвы по «Совету мира»
Лавров: Москва прорабатывает позицию по отношению к «Совету мира»
Москва в настоящее время прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира», сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр подчеркнул, что Россия учитывает скептическое отношение многих стран к этой инициативе, в том числе постоянных членов Совета Безопасности ООН на Западе и Востоке, передает ТАСС.
«Наше отношение к Совету мира мы сейчас прорабатываем, учитываем, насколько настороженно отнеслись к этой идее очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН», – отметил он.
Ранее Лавров призвал «Совет мира» изучить глубинные причины кризиса на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об изучении предложения по вступлению в «Совет мира».
В январе «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.