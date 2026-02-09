Лавров призвал «Совет мира» изучить глубинные причины кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

«Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен рассматривать глубинные причины конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины конфликта», – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какими реальными полномочиями обладает «Совет мира» и подчиняющаяся ему исполнительная структура, в которую входят палестинские технократы. Министр добавил, что остается неясным, насколько этот орган способен влиять на ситуацию в регионе.

По мнению Лаврова, в настоящее время интересы многих стран пересекаются на Ближнем Востоке, и регион вряд ли обретет стабильность в ближайшее время. Он отметил, что Ближний Восток остается центром многих мировых процессов, а возникающие противоречия только усугубляют ситуацию.

Глава МИД России напомнил, что после событий «арабской весны» 2011 года, когда Запад, по его словам, «решил растерзать неугодные режимы», в регионе появилось множество инициатив, однако тенденций к стабилизации за это время так и не возникло. По мнению Лаврова, пока не видно признаков, которые бы позволили специалистам и политикам говорить о реальных перспективах мира на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Совет мира» объявил расширенный список стран-учредительниц. Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что «Совет мира» не предназначен для замены Организации Объединенных Наций.

Президент России Владимир Путин рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

Владимир Путин сообщил, что Россия может направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов.