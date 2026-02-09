У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Собянин: Некоторые районы Москвы по программе реновации обновляются на 80%
Крупномасштабная реновация меняет облик Москвы, в отдельных районах обновляется до 80% жилого фонда, а за 15 лет построено 77% новых дорог и эстакад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о существенном прогрессе в реализации программы реновации, сообщается на сайте Кремля.
По словам Собянина, в некоторых районах столицы обновление жилого фонда достигло 80%. Ранее программа реновации предполагала строительство отдельных стартовых площадок, но теперь речь идет об освоении целых микрорайонов и районов.
«Если мы раньше строили стартовую площадку, сейчас выходим к освоению целых микрорайонов и районов. Многие районы полностью перестраиваются на 80%», – заявил мэр.
В ходе встречи Собянин также отметил, что за последние 15 лет в Москве построено 77% всех дорог и дорожных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады, которые существовали в городе ранее.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения, которые позволяют жителям получать жилье в другом районе Москвы при реновации, если собственник дает письменное согласие на это.