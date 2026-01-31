Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.10 комментариев
В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС по делу о взятке
В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС Сосунова по делу о взятке
Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишут информагентства.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Также суд принял решение отправить под домашний арест Николая Посохова, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС.
В материалах дела отмечается: «Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста».
Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются, но следствие рассматривает эпизоды, связанные с их профессиональной деятельностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.
А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили.