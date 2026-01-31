  • Новость часаДмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме
    Водоснабжение во всех районах Киева полностью отключилось
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    31 января 2026, 17:21 • Новости дня

    В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС по делу о взятке

    В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС Сосунова по делу о взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишут информагентства.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Также суд принял решение отправить под домашний арест Николая Посохова, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС.

    В материалах дела отмечается: «Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста».

    Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются, но следствие рассматривает эпизоды, связанные с их профессиональной деятельностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий.

    Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.

    А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили.


    28 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко

    Суд в Сочи заключил под стражу детей депутата Милану и Эльдара Дорошенко

    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд в Сочи избрал арест в качестве меры пресечения для детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, решения уже обжалованы.

    Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Миланы и Эльдара Дорошенко, сообщает ТАСС. Решения были обжалованы, материалы 28 января переданы на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Обвинения в отношении детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко пока не раскрываются в интересах следствия.

    ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает, что арестованы именно дети депутата. Следствие считает, что Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки и коррупционном доходе в размере 2,8 млрд рублей. По делу также проходят депутат Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц, которых подозревают в участии в незаконных схемах.

    Вороновский, по версии Генпрокуратуры, распределял государственные заказы на транспортные работы без проведения конкурсов, требуя взятки за доступ к контрактам. Он также организовывал победу нужных фирм на аукционах с завышенной стоимостью работ и занимался их последующим обогащением. Дорошенко и Карпенко, по данным ведомства, возглавляли ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры.


    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    29 января 2026, 08:07 • Новости дня
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    29 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете качество уборки снега в вашем районе этой зимой?







    Результаты

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    30 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице с крыш одного из многоэтажных домов упал кусок льда, который убил проходившую мимо женщину, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».

    В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.

    31 января 2026, 13:20 • Новости дня
    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемый признал, что не помнит события преступления, так как накануне распивал спиртные напитки вместе с погибшим, сообщили в прокуратуре.

    Мужчина, избивший человека до смерти в подземном переходе у станции «Площадь Ильича» в Москве, арестован. Прокуратура столицы сообщила в своем Telegram-канале, что 34-летнему уроженцу города Елец предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

    По данным следствия, ночью 28 января в вестибюле станции метро обвиняемый нанес 41-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте.

    По словам самого обвиняемого, он познакомился с погибшим накануне и вместе с ним распивал спиртное. Мужчина заявил, что не помнит деталей произошедшего позже преступления. Прокуратура Московского метрополитена держит дело и привлечение подозреваемого к ответственности на особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире на улице Братеевской в Москве обнаружили тело ребенка с признаками утопления. Ранее в Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    А до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства на стройке Москвы, совершенного после конфликта приезжих рабочих из-за зарплаты.


    31 января 2026, 02:18 • Новости дня
    МВД завершило расследование дела против основателя «Русагро» Мошковича
    МВД завершило расследование дела против основателя «Русагро» Мошковича
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и экс-замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, следует из материалов дела.

    В окончательной редакции обвинения бизнесменам добавили преднамеренное банкротство и легализацию похищенных денег, при этом исключили злоупотребление полномочиями. Также в число обвинений входят мошенничество в особо крупном размере и дача взятки, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Басову в вину вменили без взяточничества тот же состав, что и Мошковичу. Иванов обвинен в получении взятки. Завершение следственных действий подтвердили несколько участников процесса. В ближайшее время стороны, включая обвиняемых, их защитников и потерпевших, начнут ознакомление с материалами дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы весной арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими по этому делу признали десять компаний.

    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован подозреваемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице был заключен под стражу мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти человек с применением вафельницы почти тридцать лет назад, сообщили в СК России.

    Мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых в 1995 году в Москве, был арестован по решению суда, сообщает столичный главк СК России. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следователей Следственного комитета.

    По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения напал на своих знакомых, используя молотки, нож и вафельницу, после чего скрылся с места преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого.

    Ранее в Москве задержали обвиняемого в восьми заказных убийствах в Оренбургской области в 2013-2020 годах. А житель Москвы за убийство женщины вместе с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад уже получил 18 лет колонии.


    29 января 2026, 06:03 • Новости дня
    Судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Дорошенко

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы арестовали компании, связанные с Миланой и Эльдаром Дорошенко, чтобы предотвратить вывод активов на сумму 2,8 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», – сказал источник ТАСС.

    Арест компаний был проведен в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко, экс-депутата Анатолия Вороновского и аффилированных лиц в доход государства.

    Арестованные компании занимаются строительством автомобильных дорог и перевозкой грузов, а одна из них по итогам 2024 года продемонстрировала выручку свыше 4,41 млрд рублей. Арест введён для предотвращения продажи имущества и вывода средств.

    Напомним, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело, и они были взяты под стражу по решению Центрального районного суда Сочи.

    Дорошенко связывают с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, который ранее был обвинен во взяточничестве и сейчас находится в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры. Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.

    29 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице система видеоаналитики теперь способна распознавать электросамокаты, электровелосипеды и дорожные работы на автомобильных полосах.

    Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов, передает ТАСС. Теперь система может распознавать проведение дорожных работ и движение электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам, что ранее не отслеживалось.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил: «Круглосуточная работа »умных« камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов – проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге».

    На ключевых магистралях Москвы сейчас функционирует более 1,5 тыс. умных камер. Они в режиме реального времени фиксируют опасные ситуации, а не только нарушения ПДД. Информация о дорожных работах моментально поступает в Ситуационный центр ЦОДД, где специалисты выводят предупреждения на дорожные табло и передают данные патрулям.

    Если работы на дороге не согласованы, экипаж Дорожного патруля выезжает для проверки безопасности, что позволяет своевременно информировать водителей. Аналогично поступают сигналы о движении электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам – это запрещено ПДД и может привести к аварийным ситуациям. Система позволяет быстро реагировать и предотвращать ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона. Камеры в Москве выявили 8 тыс. нарушителей на электросамокатах.

    29 января 2026, 19:24 • Новости дня
    Суд Москвы изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Зюзинский суд столицы принял решение о конфискации имущества Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении крупных взяток в криптовалюте.

    Как передает РИА «Новости», Зюзинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова. В решении суда говорится о конфискации активов, приобретенных обвиняемым в результате получения взяток на сумму пять миллиардов рублей в криптовалюте.

    Процесс, как уточняет агентство, прошел в закрытом режиме, подробности слушаний не разглашаются. Прямая речь участника процесса: «Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова».

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Сатюкова, занимавшегося расследованием финансовых махинаций, по делу о коррупции на пять миллиардов рублей. В декабре глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в рамках следствия было арестовано имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.

    Сатюков скрылся за границей и объявлен в международный розыск. Вместе с ним разыскивается его бывший подчиненный Дмитрий Соколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у родственников бывшего сотрудника управления «К» МВД Георгия Сатюкова обнаружили более 70 различных счетов.

    Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество семьи Сатюкова по делу о «рекордной» взятке. Мосгорсуд 12 августа проведет рассмотрение вопроса о продлении ареста Антону Нестерову, обвиняемому в коррупции и неправомерном доступе к компьютерной информации.

    31 января 2026, 14:15 • Новости дня
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире на улице Совхозной в Москве обнаружили тело девушки с признаками удушения, одной из ключевых версий следствия считается убийство, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 31 января в квартире на улице Совхозной на юго-востоке Москвы. Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что у погибшей диагностировали следы удушения, передает РИА «Новости».

    Следствие предварительно установило, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый, рганизована доследственная проверка по признакам преступления по статье «Убийство».

    В настоящее время в квартире продолжают работать следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Москве обнаружили тела мужчины и женщины после пожара в квартире.

    В квартире на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления.

    В Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    30 января 2026, 15:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после гибели женщины от глыбы льда в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице проводится расследование по факту смерти женщины, на которую упал лед с крыши жилого дома на улице Хавская на юге города, сообщили в ГУ СК России по Москве.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), было возбуждено Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу СК РФ по Москве.

    В сообщении пресс-службы столичного главка Следкома отмечается: «30 января произошло падение льда с крыши жилого дома на ул. Хавская, в результате чего погибла женщина».

    Следователи и криминалисты столичного СК сейчас продолжают осмотр места происшествия. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу утром в Даниловском районе Москвы с крыши многоэтажки упал кусок льда, который убил женщину.

    До этого в декабре 2023 года в Люберцах мужчина погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову, несколько человек также пострадали.


    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

