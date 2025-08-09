В Москве за взятку арестовали оперуполномоченного спецподразделения МВД

Tекст: Ирма Каплан

Уголовное дело против старшего оперуполномоченного 4-го отдела БСТМ МВД Антона Нестерова расследует Главное следственное управление СКР по Москве, сообщает «Коммерсантъ».

Его обвиняют по статьям о получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия. По последнему эпизоду Нестерову грозит до семи лет лишения свободы.

Фигуранта задержали в мае 2024 года. Его защита пытается добиться изменения меры пресечения, однако суд указывает на веские основания подозревать Нестерова в совершении инкриминируемых деяний и возможности побега или давления на свидетелей.

Газета напоминает, что БСТМ МВД ранее фигурировало в одном из самых громких коррупционных скандалов за всю историю российской полиции. Тогда начальник одного из отделений Георгий Сатюков и его коллега Дмитрий Соколов получили почти 5 млрд рублей взятки от администратора криптовалютной биржи. После побега за границу они отмыли деньги, купив среди прочего апартаменты в небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

