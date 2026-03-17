Пасечник назвал сроки завершения реконструкции Свято-Николаевского собора в ЛНР
Пасечник: Реконструкцию Свято-Николаевского собора в ЛНР завершат в июле
В Стаханове в ЛНР продолжается восстановление Свято-Николаевского собора, готовность объекта достигла 70%, а завершение работ ожидается в июле текущего года, заявил глава региона Леонид Пасечник.
В республику с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщил Пасечник в Max. Вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником он посетил Свято-Николаевский собор в Стаханове, который сейчас восстанавливается. Кириенко передал собору икону Александра Невского, отметив, что храм – место силы, где можно ощутить поддержку и не быть одиноким.
Пасечник сообщил, что готовность объекта составляет 70%, завершить реконструкцию планируется в июле. Работы ведутся по благословению Патриарха Кирилла и в рамках программы Фонда поддержки христианской культуры и наследия.
Также Кириенко и Пасечник посетили Стахановский промышленно-экономический техникум, где в феврале открылся образовательно-производственный кластер в сфере машиностроения согласно федеральному проекту «Профессионалитет». Пасечник подчеркнул роль современной базы и оборудования в подготовке востребованных специалистов.
В Луганске Кириенко и Пасечник осмотрели обновленную гимназию №60, где завершился капитальный ремонт и модернизация. По словам Пасечника, школа теперь соответствует самым современным стандартам и располагает всем необходимым для обучения и развития детей. Он отметил вклад московских коллег в обновление учреждения и выразил уверенность, что такие условия должны появиться во всех школах республики.