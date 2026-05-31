Взрыв прогремел в Харьковской области Украины

Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.