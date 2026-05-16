  Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    16 мая 2026, 18:21 • Новости дня

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Это сеет панику среди мирного населения и сотрудников станции, угрожая ядерной безопасности.

    Лихачев подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Глава Росатома напомнил, что более двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии. Он также сообщил, что эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили беспилотный аппарат к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    Эксперт Кнутов: Визит Герасимова на передовую готовит летнее наступление

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    16 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки

    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки бойцами группировки «Запад»

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку, продолжают вести бои в Великой Шапковке, сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов..

    Российские военнослужащие из состава группировки «Запад» успешно выбили противника из населенного пункта Кутьковка. Об этом в ходе инспекции передовых позиций объявил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, передает Минобороны в MAX.

    Он отметил текущие успехи российских солдат на данном оперативно-тактическом направлении. «Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана.

    В начале мая подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    В конце апреля бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.

    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    16 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС

    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    16 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    15 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

    Прокуратура потребовала вернуть государству акции энергокомпании ТГК-14

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надзорное ведомство добивается признания недействительной сделки по продаже акций ведущего поставщика энергии в Забайкалье и Бурятии энергокомпании ТГК-14, сообщается в материалах арбитражного суда.

    Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

    «Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

    Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

    Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

    Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации