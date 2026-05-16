Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости» глава Росатома Алексей Лихачев.

Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Это сеет панику среди мирного населения и сотрудников станции, угрожая ядерной безопасности.

Лихачев подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Глава Росатома напомнил, что более двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии. Он также сообщил, что эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили беспилотный аппарат к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.