Герасимов проверил работу группировки «Запад»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», передает Минобороны в MAX.

На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

Подводя итоги проверки, Герасимов отметил успехи подразделений группировки «Запад» и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение рабочей поездки генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе начальник Генштаба Валерий Герасимов уже посещал командный пункт группировки «Запад» для вручения наград отличившимся бойцам.

Незадолго до этого командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил о полном переходе Купянска под контроль российских войск.

В конце апреля подразделения данного объединения улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области.