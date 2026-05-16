До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.9 комментариев
Герасимов проверил работу группировки «Запад»
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил передовые позиции и оценил выполнение боевых задач подразделениями группировки войск «Запад».
Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», передает Минобороны в MAX.
На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.
Подводя итоги проверки, Герасимов отметил успехи подразделений группировки «Запад» и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение рабочей поездки генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе начальник Генштаба Валерий Герасимов уже посещал командный пункт группировки «Запад» для вручения наград отличившимся бойцам.
Незадолго до этого командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил о полном переходе Купянска под контроль российских войск.
В конце апреля подразделения данного объединения улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области.