  Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    16 мая 2026, 10:18 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ.


    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    14 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Съемочная группа телеканала «РЕН ТВ» пострадала при нападении в частном медицинском кабинете Зеленограда, СК России возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

    Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве, сообщает СК РФ. Фигуранту инкриминировали ч. 3 ст. 144 УК РФ после конфликта со съемочной группой телеканала «РЕН ТВ».

    По данным следствия, оператор и журналистка находились на редакционном задании, когда мужчина, осознавая их профессиональный статус, нанес обоим удары и повредил оборудование. Сейчас ведется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи.

    Как уточнил телеканал РЕН ТВ, нападение произошло в частном медицинском кабинете, куда журналисты приехали к косметологу, неправильно сделавшей клиентке инъекцию, после которой женщина ослепла на один глаз. Вместо разговора с прессой их встретил агрессивно настроенный мужчина, который заявил: «Вы для меня – никто», разбил технику, отобрал телефоны и с силой бросил сотрудников съемочной группы на пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ Алексея Полторанина, он получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности.

    До этого в столице Чили злоумышленник напал на сотрудников телеканала «РЕН ТВ», в результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. А в апреле прошлого года на съемочную группу РЕН ТВ также напали в здании частной медклиники, но уже на Минской улице в Москве.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    14 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Движение в метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    График следования составов на юго-западном участке красной ветки столичной подземки вернулся к штатным показателям после инцидента с пассажиром.

    Работу Сокольнической линии метрополитена оперативно нормализовали днем 14 мая, передает «Москва 24» со ссылкой на департамент транспорта города.

    Время ожидания составов вынужденно увеличивалось из-за падения человека на пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В конце апреля движение поездов на Сокольнической линии останавливали из-за аналогичного инцидента с пассажиром.

    14 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный тетрапептид, предназначенный для блокирования патогенных белков на ранних стадиях деменции, успешно перешел в первую фазу тестирования, сообщили в московском РНИМУ имени Пирогова.

    Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

    «Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

    По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

    Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

    Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.

    15 мая 2026, 07:01 • Новости дня
    Москвичи назвали любимые станции столичного метрополитена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский метрополитен в преддверии своего 91-летия провел масштабный опрос, в ходе которого выяснил, за что пассажиры ценят этот вид транспорта и какие станции считают самыми любимыми. Как сообщили в метрополитене Москвы, больше всего пассажиры полюбили станции «Маяковская», «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская».

    Центр клиентского сервиса Московского метрополитена провел масштабный опрос, в котором приняли участие около двух тыс. человек, передает ТАСС. «Самой любимой станцией москвичей и гостей столицы ожидаемо стала "Маяковская" – легендарный символ московского метро и одна из самых узнаваемых станций в мире», – сообщили в метрополитене.

    В число лидеров также вошли «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская». Примечательно, что все эти станции расположены в пределах Кольцевой линии. Главным достоинством метрополитена пассажиры считают скорость: 73% опрошенных ценят возможность быстро передвигаться по городу, а половина респондентов отметила точность расписания.

    Более половины участников опроса обращают внимание на архитектурное оформление станций, включая мозаики и витражи, при этом скульптуры привлекают лишь 27%. Практичность также важна: 42% пассажиров ценят удобные пересадки, а 39% – чистоту. Во время поездки около 60% горожан листают социальные сети, 41% читают книги, а каждый третий слушает музыку.

    Самыми популярными поездами оказались составы серии «Москва», которые предпочли 64% респондентов за их технологичность и комфорт. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что московское метро является главной транспортной артерией города. В будние дни пассажиры совершают более восьми млн поездок, а точность соблюдения расписания достигает 99,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты нормализовали работу Сокольнической линии метрополитена после падения человека на пути.

    В День Победы столичный департамент транспорта ограничил работу ряда центральных станций для входа и пересадки пассажиров.

    В апреле из-за сбоя транзитные составы временно перестали курсировать между «Парком культуры» и «Бульваром Рокоссовского».

    15 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице неизвестный на электросамокате совершил наезд на девятилетнюю девочку, после чего спешно покинул место происшествия, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Большая Грузинская, самокатчик наехал на девочку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Правоохранители ведут розыск нарушителя. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль процесс установления личности скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле две девочки-подростка на электросамокате наехали на пенсионера в Москве. В сентябре прошлого года мужчина на электросамокате врезался в автобусную остановку с беременной женщиной в центре столицы.

    13 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Прокуратура Москвы начала проверку сообщения о загрязнении реки Очаковки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Очаковки.

    «К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГУП «Мосводосток», отобраны пробы воды», – сообщила столичная прокуратура, передает ТАСС.

    Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    В сентябре в Астрахани обнаружили масштабный разлив нефтепродуктов на реке.

    15 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские зенитные комплексы успешно перехватили и ликвидировали очередные ударные аппараты, направлявшиеся в сторону столичного региона.

    Очередная атака на город была успешно отражена военными, передает ТАСС. Мэр Сергей Собянин оперативно проинформировал граждан о текущей ситуации и работе профильных ведомств.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

    Всего после полуночи 15 мая воздушное пространство подверглось масштабной угрозе. Согласно подсчетам журналистов на основе официальных заявлений, столицу пытались атаковать девять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    На фоне угрозы Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

    7 мая мэр города Сергей Собянин сообщил о 61 сбитом за сутки дроне.

    15 мая 2026, 00:22 • Новости дня
    Над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил в Max Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр Москвы. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводятся.

    В начале мая беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской.

    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России.

    Росавиация ограничила работу аэропортов Внуково и Домодедово.

    16 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона ВСУ с полуночи были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    С полуночи силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за час до полуночи 15 мая Собянин сообщил, что силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. После полуночи были уничтожены еще два дрона.

    15 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации заявил о том, что аэропорт Домодедово временно перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы.


    15 мая 2026, 00:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили два дрона на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что были сбиты один за другим два
    беспилотника, летевших на Москву.

    В настоящий момент на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России.

    Росавиация ограничила работу аэропортов Внуково и Домодедово.

    15 мая 2026, 01:21 • Новости дня
    Рейсы во Внуково экстренно перенаправили из-за угрозы безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Следовавшие из Саратова и Антальи пассажирские борты совершили посадку в Петербурге и Нижнем Новгороде на фоне временного закрытия воздушного пространства столицы.

    Воздушные суда не смогли приземлиться в столице из-за действующих мер безопасности, передает ТАСС.

    «На запасные аэродромы ушли два следовавших во Внуково самолета – из Саратова и Антальи», – рассказали в справочной службе воздушной гавани.

    Временно закрытое небо вынудило экипажи направить рейсы на посадку в Петербург и Нижний Новгород. Корректировки в графике полетов оперативно отразились на электронном табло аэровокзала.

    Ранее Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.


    15 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа.

    14 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается теплая погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, сообщил Гидрометцентр.

    В четверг, 14 мая, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. В ночные часы температура может опуститься до 12 градусов.

    Скорость восточного ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 741 миллиметра ртутного столба.

    В Московской области днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в отдельных районах возможна гроза. Ночью температура в Подмосковье может понизиться до 9 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптик Михаил Леус сообщил о вероятном наступлении метеорологического лета в Москве.

    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии российскими санкциями
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами

    Впервые главой одной из федеральных земель Германии стал не немец, а этнический турок, сын приехавших в ФРГ из Анатолии гастарбайтеров. «Этнические турки в Германии во многом ассоциируют себя не со страной, где они находятся, а со своей этнической принадлежностью», – комментируют происходящее эксперты. С их точки зрения, Германия проводит политический эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации