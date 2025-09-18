Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
В Астрахани обнаружили масштабный разлив нефтепродуктов на реке
В акватории реки Кривая Болда в Астрахани зафиксировано значительное загрязнение нефтепродуктами, сообщили в Нижне-Волжского межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Площадь разлива составила 35 тыс. 258 квадратных метров, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Сейчас специалисты Росприроднадзора определяют источник загрязнения, а также устанавливают сумму ущерба, нанесенного окружающей среде. Дополнительно будут проведены лабораторные исследования качества воды.
Утечка нефти произошла 29 августа с терминала КТК в Новороссийске, в Черное море попало около 30 кубических метров нефти.
Ранее в Красноярском районе Самарской области начали устранять последствия утечки нефтепродуктов, которые загрязнили 500 квадратных метров грунта.