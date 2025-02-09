С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.40 комментариев
Стало известно о ликвидации последствий разлива нефти в Самарской области
В Красноярском районе Самарской области устраняют последствия разлива нефтепродуктов, загрязнивших 500 квадратных метров грунта.
Как пишет РИА «Новости», разлив нефтесодержащей жидкости произошел из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения, расположенного в 1,3 км от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. Сообщение о разливе поступило в МЧС в субботу.
В результате инцидента никто не пострадал, возгорания не произошло. Нефтепровод был запущен после установки временного герметизирующего устройства. «При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозиться на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта», – говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Для устранения последствий загрязнения на место происшествия были направлены 26 человек и 12 единиц техники. Ликвидационные работы уже завершены, загрязненный грунт был вывезен для дальнейшей рекультивации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере «Коала», где было повреждено машинное отделение во время запуска двигателя.