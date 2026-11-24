Le Monde: Банк Франции не смог восполнить запасы купюр в пять евро

Tекст: Игорь Иножарский

Купюры в пять евро бесконечно циркулируют между розничными торговцами и потребителями, которые предпочитают хранить их для повседневных транзакций, сообщила соавтор доклада Банка Франции Изабель Вальдес-Кюрьен. Из-за этого запасы таких банкнот не пополняются, пишет Le Monde.

При этом 77% французов предпочитают получать сдачу банкнотами в пять евро, а не монетами эквивалентной стоимости. Банкноты хранятся в кошельках и кассах и возвращаются к эмитенту лишь в ограниченном количестве, хотя Центральный банк должен уничтожать слишком поврежденные купюры и заменять их новыми.

«Срок службы банкноты оценивается от шести до восьми лет. После этого она становится загнутой, помятой и порванной. Некоторые банкноты в 5 евро, находящиеся в обращении в настоящее время, были напечатаны 20 лет назад, однако для нас стало практически невозможно запустить в обращение новые», – пояснила заместитель генерального директора по платежным системам Банка Франции Стефани Ланж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России назвал критерии для признания банкнот ветхими. В сентябре россиян предупредили о потере до 20% при обмене поврежденных или старых долларовых купюр. В начале года Банк России объявил о поступлении в обращение обновленных банкнот с улучшенной защитой.