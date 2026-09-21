Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Россиян предупредили о потере до 20% при обмене старых долларов
Финансист Селезнев сообщил о потере до 20% при обмене старых долларов
Финансовый аналитик Кирилл Селезнев предупредил граждан о риске потерять до 20% стоимости при попытке обменять поврежденные или старые долларовые купюры.
По словам Селезнева, владельцы ветхих или поврежденных американских банкнот рискуют столкнуться с существенным дисконтом в обменных пунктах. В некоторых случаях банки могут полностью отказать клиентам в приеме таких денег, передает «Газета.Ru».
«Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями», – отметил Кирилл Селезнев.
По его словам, в США старые деньги остаются законным средством платежа, однако российские кредитные организации устанавливают собственные правила их приема.
Специалист настоятельно рекомендовал проверять год выпуска и состояние валюты сразу при получении наличных. Если планируется обмен крупной суммы, стоит заранее уточнить размер комиссии за операции с неидеальными купюрами в конкретном банке.
Хранение наличных дома несет риски кражи или порчи, добавил аналитик. В качестве альтернативы можно использовать банковскую ячейку, аренда которой в Москве обойдется в 3-8 тыс. рублей ежемесячно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за санкций российские банки утратили возможность свободно обновлять валютные запасы.
Российские банки в феврале прошлого года начали взимать комиссию за покупку новых долларов.