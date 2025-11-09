Профессор Гордиенко предупредил о сложностях обмена старых долларов

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, оборот таких банкнот становится все более рискованным. Хотя в США они по-прежнему легальны, российские банки и обменные пункты либо вовсе отказываются их принимать, либо взимают дополнительную комиссию, объяснил он агентству «

Прайм».

Причина тому – санкции, в результате которых российские банки не могут свободно обновлять валютные запасы, а старые купюры становится сложно реализовать за границей. Кроме того, такие банкноты вызывают повышенные подозрения в подделке среди финансовых организаций.

Официального обязательства принимать старые доллары у российских банков нет – каждая кредитная организация решает этот вопрос самостоятельно, дополнительного регулирования со стороны Банка России также нет. По словам Гордиенко, «банк может и вовсе отказать, даже если купюры формально остаются законным средством платежа».

Обменять такие купюры можно попытаться в отдельных крупных банках, причем чаще всего только на рубли. Однако гарантии, что обмен состоится, нет – прямой процедуры обмена старых долларов на новые в России не существует.

В лучшем случае клиенту предложат сдать их за рубли, затем по желанию обменять на новые доллары, понеся издержки на комиссии и разницу курсов.

За границей старые купюры принимаются, но не всегда и не везде по выгодному курсу. Особенно это касается Восточной Европы и Азии, где подход к таким банкнотам разнится даже между районами одного города. В туристических местах старые купюры, скорее всего, примут, на периферии могут отказать.

Профессор советует не откладывать обмен подобных банкнот: «Финансово грамотный шаг – действовать вовремя, даже если это связано с небольшой потерей, чтобы не потерять все позднее».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские банки в феврале начали взимать комиссию за покупку новых долларов. В ЦБ назвали условие курса 50 рублей за доллар. В ноябре стало известно, что Россия создала новую валюту для финансовой независимости.