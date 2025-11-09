Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Профессор Гордиенко предупредил о сложностях обмена старых долларов
Обменивать долларовые купюры старого образца на рубли или современные банкноты становится в России все сложнее, предупредил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
По его словам, оборот таких банкнот становится все более рискованным. Хотя в США они по-прежнему легальны, российские банки и обменные пункты либо вовсе отказываются их принимать, либо взимают дополнительную комиссию, объяснил он агентству «
Прайм».
Причина тому – санкции, в результате которых российские банки не могут свободно обновлять валютные запасы, а старые купюры становится сложно реализовать за границей. Кроме того, такие банкноты вызывают повышенные подозрения в подделке среди финансовых организаций.
Официального обязательства принимать старые доллары у российских банков нет – каждая кредитная организация решает этот вопрос самостоятельно, дополнительного регулирования со стороны Банка России также нет. По словам Гордиенко, «банк может и вовсе отказать, даже если купюры формально остаются законным средством платежа».
Обменять такие купюры можно попытаться в отдельных крупных банках, причем чаще всего только на рубли. Однако гарантии, что обмен состоится, нет – прямой процедуры обмена старых долларов на новые в России не существует.
В лучшем случае клиенту предложат сдать их за рубли, затем по желанию обменять на новые доллары, понеся издержки на комиссии и разницу курсов.
За границей старые купюры принимаются, но не всегда и не везде по выгодному курсу. Особенно это касается Восточной Европы и Азии, где подход к таким банкнотам разнится даже между районами одного города. В туристических местах старые купюры, скорее всего, примут, на периферии могут отказать.
Профессор советует не откладывать обмен подобных банкнот: «Финансово грамотный шаг – действовать вовремя, даже если это связано с небольшой потерей, чтобы не потерять все позднее».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские банки в феврале начали взимать комиссию за покупку новых долларов. В ЦБ назвали условие курса 50 рублей за доллар. В ноябре стало известно, что Россия создала новую валюту для финансовой независимости.