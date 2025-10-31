В ЦБ назвали условие курса 50 рублей за доллар

Tекст: Ольга Иванова

Тремасов сообщил, что курс рубля по отношению к доллару может составить 50:1, если Федеральная резервная система США утратит контроль над инфляцией, передает ТАСС.

При условии стабильных цен в России и длительной высокой инфляции в Америке, возможно заметное укрепление российской валюты по отношению к доллару.

Тремасов пояснил: «Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укреплять по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%».

Он также отметил, что российская экономика плавно возвращается к траектории сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 года. Представители Центробанка провели встречу со студентами и преподавателями в Балтийском федеральном университете, где обсудили динамику инфляции и особенности национальной экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что рубль немного укрепился после прошлого заседания Центробанка. Главной причиной укрепления национальной валюты Центробанк назвал жесткую денежно-кредитную политику.