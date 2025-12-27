Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.8 комментариев
На Украине после обысков НАБУ предъявлены обвинения трем депутатам Рады
Трем депутатам Верховной рады на Украине предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды после обысков, проведённых НАБУ в правительственном квартале Киева.
Депутатам Верховной рады Украины Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».
Обвинения связаны с разоблачением схемы, по которой парламентарии получали выгоду за голосование в Раде. В рамках расследования были проведены обыски в правительственном квартале Киева.
«В субботу, 27 декабря, НАБУ и САП заявили о разоблачении очередной преступной схемы, в рамках которой народные депутаты на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде Украины. Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель», – говорится в Telegram-канале издания.
Всем троим политикам предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Особое внимание следствия уделяется депутату Юрию Киселю, которого связывают с Владимиром Зеленским и его бывшим помощником Сергеем Шефиром.
Кроме того, по информации издания, депутат Юрий Корявченков, ранее известный как участник «Квартала 95» под именем Юзик, покинул территорию Украины. Сейчас продолжается допрос секретаря фракции «Слуга народа» Тараса Мельничука.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась системная кампания по ослаблению власти Владимира Зеленского.
Как заметил политолог Владимир Корнилов, каждый депутат Верховной рады знает цену голосования, и для страны это стало привычной практикой.
В субботу НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу депутатов Рады. Обыски прошли в комитете Верховной рады по вопросам транспорта.