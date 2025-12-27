Гончаренко: Обыски прошли в комитете Рады по вопросам транспорта

Tекст: Валерия Городецкая

По информации, опубликованной депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), следственные действия проходят в комитете по вопросам транспорта, передает ТАСС.

Депутат в своем Telegram-канале сообщил, что представители НАБУ были замечены на территории правительственного квартала в Киеве. «Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в правительственный квартал», – отметил он.

Подробности о причинах визита представлены не были, однако ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. По утверждению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.

Ранее сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.