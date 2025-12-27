Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.4 комментария
Гончаренко: Обыски прошли в комитете Рады по вопросам транспорта
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в одном из помещений Верховной рады.
По информации, опубликованной депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), следственные действия проходят в комитете по вопросам транспорта, передает ТАСС.
Депутат в своем Telegram-канале сообщил, что представители НАБУ были замечены на территории правительственного квартала в Киеве. «Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в правительственный квартал», – отметил он.
Подробности о причинах визита представлены не были, однако ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. По утверждению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.
Ранее сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.