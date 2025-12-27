НАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале НАБУ, передает ТАСС.

«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», – сказано в сообщении. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте.

Ведомства отметили, что детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

Ранее НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и РЭБ.