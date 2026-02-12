В СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата

Tекст: Андрей Резчиков

Из открытых материалов следует, что это в деле целый ряд правонарушений, пояснил пояснил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), председатель Национального правозащитнического комитета. «Речь идет о разбое, нанесении побоев, хищении денег», – уточняет правозащитник. При этом сегодня фигуранты этого дела скрываются от правосудия.



Напомним, в четверг сочинский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семерых граждан Абхазии. Среди заочно арестованных – депутат парламента республики Кан Кварчия, а также общественники Хын Думаа, Азамат Халбата, Ефрем Кварчия и Давид Накопия. Все они проходят по делу о нападении на граждан России.

Несмотря на то, что депутат Кан Кварчия обладает парламентским иммунитетом в Абхазии, «в отношении него не перестает действовать закон», отметил Ионов. «В международной практике множество примеров, когда лица, имеющие статус законодателей, задерживались за правонарушения. Дипломатические аспекты регулируются Венской конвенцией о дипотношениях. Любой субъект, обладающий так называемым иммунитетом, может быть привлечен к уголовной ответственности – либо после снятия неприкосновенности в стране, где он является парламентарием, либо на основе двусторонних соглашений, либо по иным нормам права», – пояснил член СПЧ.

По его словам, существуют протоколы ООН и Интерпола о международном розыске. Кроме того, Россия может в одностороннем порядке объявить в международный розыск любого преступника – это допускается как Конституцией РФ, так и нормами международного права. «Соответственно, Абхазия должна взять на себя обязательства по выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных преступлений», – считает Ионов.

«Если депутат наделен неприкосновенностью, но совершает противоправные действия, а разбой – это тяжкое преступление, он обязан отвечать по закону, а не прикрываться статусом. Кроме того, депутат – человек, который должен отстаивать закон, а не нарушать его», – рассуждает спикер.

По его мнению, затягивание вопроса с выдачей подозреваемых «неизбежно сказывается на отношениях между нашими странами». «Россия играет важную роль в поддержке Абхазии, абхазский народ для нас братский. Но когда отдельные лица полагают, что они защищены от справедливости и могут безнаказанно нарушать закон, пусть вспомнят примеры российских парламентариев. Рауф Арашуков был задержан прямо во время заседания Совета Федерации, других депутатов также задерживали на пленарных заседаниях. Закон един для всех – не только для граждан России, но и для иностранцев, совершивших преступления против наших соотечественников», – добавил Ионов.

«Спецслужбы Абхазии обязаны применить все возможные усилия для задержания и ареста этих людей. Недавний пример задержания фигуранта покушения на генерала Генштаба при посредничестве властей ОАЭ показал хороший пример: местные спецслужбы отработали корректно, поскольку человек нарушил закон и по сути является террористом. Здесь также совершено тяжкое преступление – должно последовать справедливое наказание», – подчеркнул член СПЧ.

Ионов считает, что фигуранты должны предстать перед российским судом, где у них будет право «на состязательность в рамках судебного процесса».

Накануне суд в Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одного бывшего депутата парламента Абхазии – Гарри Кокая. Экс-парламентарий обвиняется в совершении разбоя в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант». Подробности этого уголовного дела в настоящий момент не оглашаются.