Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды
Экс-заммэра города Арсеньева задержали за криптопирамиду на 25 млн рублей
Бывшую заместительницу мэра Арсеньева в Приморье заключили под стражу по подозрению в обмане россиян на 25 млн рублей через финансовую криптопирамиду.
В Приморье задержали бывшую заместительницу мэра города Арсеньева, которую подозревают в мошенничестве на сумму свыше 25 млн рублей, передает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, экс-чиновница организовала финансовую пирамиду под видом криптобиржи. «Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 млн рублей на мнимой криптобирже», – сообщил источник агентства.
По версии следствия, схема действовала с 2015 по 2023 год, когда подозреваемая еще была муниципальной служащей. Она убеждала знакомых в наличии доступа к криптобирже, которая на деле оказалась финансовой пирамидой OneCoinLimited. Женщина знала, что вложенные средства нельзя конвертировать в реальную валюту.
Получив от людей деньги, фигурантка открывала криптокошельки, но доступ к ним оставляла только себе. Таким образом она скрывала как сведения о реальном доходе, так и сам факт получения прибыли от вовлечения в пирамиду новых участников. На уловки мошенницы попались не менее 40 жителей региона.
На данный момент официально потерпевшими признаны более 20 человек, а общий ущерб превысил 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшую чиновницу под стражу на два месяца.
Полиция просит других возможных пострадавших, которые еще не обращались с заявлениями, связаться с правоохранительными органами. Это можно сделать по телефонам: 8(42361)42578 и 8(42361)44503. Расследование продолжается. Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали по делу о взятке.