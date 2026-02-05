Tекст: Алексей Дегтярёв

Артиллеристы вычислили и уничтожили позицию расчета БПЛА батальона «Рэгби тим» вместе с командиром, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Отмечается, что это украинское подразделение отличалось особой жестокостью, оно публиковало кадры ударов по уже погибшим бойцам.

Кроме того, военнослужащие российской группировки продолжили создание полосы безопасности, преодолев до 950 метров в Сумской области и уничтожив вражеские позиции на харьковских рубежах.

Противник безуспешно пытается перебрасывать резервы для сдерживания российского натиска.

В Харьковской области военные продавили оборону ВСУ в районе Старицы и юго-западнее Симиновки, заняв важные лесопосадки.

Общие потери противника за сутки в зоне действия группировки превысили 230 человек, также сожжены танк и станции спутниковой связи. Российская авиация и расчеты беспилотников эффективно поразили пункты управления и склады материальных средств на нескольких направлениях.

В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о дислокации элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» у границы Днепропетровской и Запорожской областей.

В прошлые сутки группировка войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.