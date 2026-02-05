Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Таиланд за месяц депортировал 20 россиян
Таиландские власти выдворили два десятка российских туристов за нарушение миграционного законодательства за первый месяц 2026 года, сообщил посол России в стране Евгений Томихин.
Число задержанных и оштрафованных россиян выросло, констатировал дипломат в беседе с ТАСС.
По итогу 2025 года число прибывших сюда сограждан составило 1,9 млн человек, что перекрыло показатель 2024 года на 8,8%, указал он.
Россия заняла четвертое место по турпотоку после Малайзии, КНР и Индии. При этом число депортированных россиян за год выросло в два раза.
Ранее Таиланд решил депортировать в Россию главу банды наркоторговцев, чья структура действовала в Самарской области.