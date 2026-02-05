Фаворит драфта НХЛ Маккенна оказался под угрозой тюремного срока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, считающемуся фаворитом будущего драфта НХЛ, предъявлены серьезные обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN и документы суда Пенсильвании. Сообщается, что 18-летнему спортсмену инкриминируют нападение при отягчающих обстоятельствах, что в этом штате может грозить до 20 лет лишения свободы.

Маккенна также обвиняется в простом нападении, а кроме того – в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел 31 января в городе Стейт-Колледж.

По данным следствия, хоккеист ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив травмы, которые потребовали операции. После предъявления обвинений спортсмен был освобожден под залог в 20 тыс. долларов. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.

Маккенна считается главным претендентом на первый выбор драфта НХЛ 2026 года по версии Центрального скаутского бюро лиги.

