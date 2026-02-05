Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Фаворит драфта НХЛ Маккенна оказался под угрозой тюремного срока
Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, которого считают фаворитом ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), предъявлены обвинения в совершении преступления, за которое можно получить тюремный срок, сообщает ESPN со ссылкой на документы суда Пенсильвании.
Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, считающемуся фаворитом будущего драфта НХЛ, предъявлены серьезные обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN и документы суда Пенсильвании. Сообщается, что 18-летнему спортсмену инкриминируют нападение при отягчающих обстоятельствах, что в этом штате может грозить до 20 лет лишения свободы.
Маккенна также обвиняется в простом нападении, а кроме того – в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел 31 января в городе Стейт-Колледж.
По данным следствия, хоккеист ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив травмы, которые потребовали операции. После предъявления обвинений спортсмен был освобожден под залог в 20 тыс. долларов. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.
Маккенна считается главным претендентом на первый выбор драфта НХЛ 2026 года по версии Центрального скаутского бюро лиги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жена хоккеиста Вячеслава Войнова обвинила мужа в избиении.
Врач хоккейного клуба СКА описал детали тренером Назаровым.
Суд отклонил иск Евгении Вавринюк к вратарю Семену Варламову из-за недостаточно убедительных доказательств побоев.