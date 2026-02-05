Верховный суд разрешил использование «травматов» при защите от ножа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Высшая инстанция отменила обвинительный приговор Александру Путихину, использовавшему оружие против вооруженного противника, передает ТАСС.

Судьи постановили прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления и признали за мужчиной право на реабилитацию.

Инцидент произошел в ходе драки, когда оппонент достал нож и начал угрожать убийством. В ответ обороняющийся выстрелил из бесствольного пистолета в голову нападавшему, в результате чего тот получил тяжелую травму глаза.

Нижегородские суды признали открывшего огонь виновным в превышении пределов самообороны, назначив восемь месяцев ограничения свободы и компенсацию в 200 тыс. рублей. Там посчитали, что обвиняемый мог просто убежать, несмотря на смертельную опасность.

Однако Верховный суд занял иную позицию, полностью оправдав действия гражданина.

«При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу», – говорится в решении.

В прошлом году Верховный суд постановил, что в случаях нападения с использованием резиновых дубинок россияне вправе применять самооборону.