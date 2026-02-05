Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Песков заявил о сохранении ответственности России вне рамок ДСНВ
Москва намерена сохранять ответственный подход к ядерной стабильности и после завершения срока действия ДСНВ, опираясь на собственные интересы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия и по истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях продолжит придерживаться ответственного курса, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в вопросах стратегической стабильности страна будет руководствоваться прежде всего национальными интересами.
«В любом случае Российская Федерация сохраняет свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что инициатива президента Владимира Путина о сохранении ограничений стратегических вооружений еще на один год после завершения ДСНВ осталась без ответа со стороны США. По его словам, Вашингтон не дал официальной реакции на это предложение России.
Действие ДСНВ между Россией и США прекратилось 5 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия с сожалением отметила завершение срока действия ДСНВ, который не был продлен США. Китай выразил сожаление по поводу прекращения действия договора и счел это угрозой для глобальной стратегической стабильности.
Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что Дональд Трамп должен был принять предложение Владимира Путина о продлении ограничений ДСНВ на один год.
Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва будет учитывать американскую военную политику при формировании своей линии после завершения действия ДСНВ.