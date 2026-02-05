Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Келлог объяснил уход из администрации Трампа желанием свободно говорить об Украине
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог объяснил причину своего ухода из администрации.
В интервью изданию Kyiv Independent он отметил: «Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти», передает РИА «Новости».
Ранее американская лоббистская компания BGR Group объявила, что Кит Келлог присоединился к ее Консультативному совету.
В декабре президент США Дональд Трамп критиковал Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.
В Белом доме поясняли, что Келлог прекратит работу спецпредставителя США по Украине в январе.