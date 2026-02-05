Келлог объяснил уход из администрации Трампа желанием свободно говорить об Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью изданию Kyiv Independent он отметил: «Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти», передает РИА «Новости».

Ранее американская лоббистская компания BGR Group объявила, что Кит Келлог присоединился к ее Консультативному совету.

В декабре президент США Дональд Трамп критиковал Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

В Белом доме поясняли, что Келлог прекратит работу спецпредставителя США по Украине в январе.