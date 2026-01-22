Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
Экс-спецпосланник Трампа Келлог занял место в лоббистской компании BGR Group
Американская лоббистская компания BGR Group объявила, что бывший спецпосланник президента США генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог присоединился к ее Консультативному совету.
Келлог стал членом Консультативного совета BGR Group, в компании отметили, что он обладает большим опытом руководства военными структурами и работы в Белом доме, передает РИА «Новости».
По мнению работодателя, это позволяет Келлогу влиять на формирование глобальной политики национальной безопасности.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, после чего его полномочия были ограничены только Украиной.
BGR Group – влиятельная американская лоббистская компания, созданная в 1991 году бывшими советниками президента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Компания занимается консультациями по государственным отношениям, связям с общественностью и международной политике для различных организаций и славится тесными связями с Республиканской партией.
В декабре президент США Дональд Трамп критиковал Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.
В Белом доме поясняли, что Келлог прекратит работу спецпредставителя США по Украине в январе.