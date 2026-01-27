  • Новость часаЭксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Умер Борис Игнатьев
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    50 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    3 комментария
    27 января 2026, 14:36

    Комик Останин на суде предложил девушке выйти за него замуж

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юморист Артемий Останин (в списке террористов и экстремистов) в ходе судебного заседания, где слушается уголовное дело в отношении него, сделал своей девушке предложение.

    В суд в качестве свидетеля допрашивал его девушку по делу комика, после допроса Останин обратился к ней с предложением о замужестве, передает РИА «Новости».

    Она ответила утвердительно.

    Ранее сообщалось, что Останина обвинили в создании ОПГ для публикации оскорбительных видео.

    26 января 2026, 18:10
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».

    Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.

    В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.

    Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.

    Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.

    Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 20:48
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (18)
    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:52
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (21)
    27 января 2026, 07:25
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем резервов голубого топлива в ключевом подземном резервуаре Прибалтики сократился до критических значений в момент устойчивых морозов, сообщил Газпром.

    Фиксируется стремительное истощение запасов в Инчукалнском ПХГ, указали в компании, передает ТАСС.

    По данным европейских наблюдателей, к 25 января заполненность резервуара упала ниже 33%.

    В компании уточнили, что в 2025 году аналогичный уровень запасов наблюдался лишь 21 апреля, когда сезон отбора уже завершился.

    Специалисты подчеркнули, что дефицит ресурсов угрожает надежности газоснабжения Финляндии и стран Балтии. Ситуацию серьезно осложняет стабильно холодная погода, установившаяся в регионе.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%.

    Комментарии (27)
    27 января 2026, 06:50
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район

    Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Провокационные территориальные претензии Эстонии относительно Печорского района Псковской области неприемлемы, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Дипломат подчеркнул, что этот район является неотъемлемой частью России. «В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – сказал Абилов.

    Дипломат также прокомментировал ситуацию с укреплением границы Эстонии с Россией, отметив, что за четыре года было построено только пять бункеров из запланированных 600, и назвал заявления о «усиленной» обороне преувеличенными, передает РИА «Новости».

    «Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», – сказал он.

    Абилов заметил, что даже эстонские спецслужбы недавно подтвердили отсутствие у России намерений нападать на Эстонию.

    «Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля». Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура», – отметил Абилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии изменили административные процедуры по указанию места рождения для выходцев из Печорского района Псковской области. В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия». Такое решение воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 19:04
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых «распущенных» стран мира

    Названы самые «распущенные» страны мира
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, говорится в отчете World Population Review.

    Исследование основывалось на международном индексе сексуальной распущенности, который учитывает среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции и отношение общества к добрачным связям, передает РИА «Новости».

    Австралия получила наивысшие баллы: там в среднем приходится 13,3 партнера на человека, а первый сексуальный опыт жители страны получают в возрасте 17,9 лет. Бразилия и Греция заняли второе и третье места соответственно, а в первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

    Россия заняла 32-е место в рейтинге. Среднее количество партнеров у россиян, согласно исследованию, составило девять, а первый половой контакт в среднем происходит в возрасте 18,7 лет.

    Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила необходимость недозированного секса в феврале.

    В 2023 году ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного изучению сексуальной жизни россиян.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 20:25
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 23:47
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:46
    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше Коцкой отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
    @ @a.kotskaya

    Tекст: Дарья Григоренко

    Блогер Александра Коцкая из Екатеринбурга рассказала, что ее с дочерью задержали на паспортном контроле в аэропорту Кольцово из-за отсутствия у ребенка собственного загранпаспорта.

    Инцидент произошел после возвращения семьи из Казахстана, когда на границе начали действовать новые правила: с 20 января дети должны пересекать границу только по своему загранпаспорту, свидетельства о рождении недостаточно, передает Ura.ru.

    В видеообращении Коцкая заявила, что столкнулась с грубостью сотрудников пограничной службы. «Мы не нарушали закон, приехали в свою страну с документами, и нас просто выгнали с прохождения контроля, когда я начала спрашивать: "Сколько нам ждать?" Без крика, без плохих слов и уж тем более мата. Пришел человек, который начал угрожать мне тем, что закроет меня с Евой в комнате для тех, у кого проблемы с документами», – сообщила блогер.

    Коцкая также добавила, что о новых требованиях к детским документам узнала только в аэропорту, хотя ранее уже пересекала границу с тем же пакетом документов и не сталкивалась с подобными трудностями. По ее словам, сотрудники не предоставили семье информации о времени ожидания, в зоне контроля не было еды и воды, а зарядка для нагревателя закончилась.

    Блогер выразила намерение обратиться с жалобой в надзорные органы, чтобы разобраться в ситуации и защитить права пассажиров, оказавшихся в аналогичной ситуации.

    Комментарии (10)
    27 января 2026, 07:07
    Reuters: ВС России начали выходить из базы на северо-востоке Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим, сообщают информационные агентства.

    Москва приступила к сворачиванию своего присутствия на аэродроме на северо-востоке этой страны, пишет Reuters.

    По данным пяти источников, этот шаг направлен на завершение военного присутствия в районе, где правительственные силы пытаются перехватить контроль у курдских формирований.

    Часть контингента перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, другие подразделения вернутся в Россию.

    За последние два дня зафиксирована транспортировка военной техники и тяжелого вооружения из Эль-Камышлы. Процесс передислокации запущен на фоне расширения влияния президента Ахмеда аш-Шараа, чьи войска в этом месяце заняли значительные территории на севере и востоке Сирии.

    В декабре в российской столице прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 10:30
    Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
    Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни, сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева.

    Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России по футболу, скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС. О смерти специалиста сообщила его вдова Ирина Игнатьева, уточнив, что Борис Петрович ушел из жизни 27 января в час ночи.

    Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком, однако, по словам почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, у Игнатьева также была онкология.

    «У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», – рассказала Ирина Игнатьева, добавив, что детали прощания и похорон пока неизвестны и, возможно, этим займется Российский футбольный союз. Колосков в разговоре с агентством выразил соболезнования близким, отметив, что болезнь Игнатьева была серьезной и даже разговаривать ему становилось тяжело.

    Игнатьев был воспитанником московского «Спартака», а как игрок выступал за дублирующий состав «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, «Динамо» из Астаны и уфимский «Строитель». Завершив карьеру в 1972 году, он перешел на тренерскую работу и в 1974-м возглавил владимирское «Торпедо».

    С 1976 по 1989 год Игнатьев был главным тренером юношеской сборной СССР, с которой завоевал чемпионский титул на Европе-1988. Позднее работал в зарубежных и российских клубах, а также входил в тренерские штабы олимпийских и молодежных сборных. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России, где за два года под его руководством команда провела 20 матчей, одержала восемь побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Позже Игнатьев работал помощником в киевском «Динамо», московском «Локомотиве», тренировал столичное «Торпедо», занимал должности спортивного директора и вице-президента, а также сотрудничал с клубами из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из «Торпедо» он ушел в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Игнатьев отметил, что игроки сборных России и Хорватии равны по уровню командной игры и мотивации.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 23:16
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:38
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 22:32
    Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми

    Tекст: Антон Антонов

    Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Чтобы поверить, что WhatsApp* безопасен в 2026 году, нужно быть безмозглым», – заявил Дуров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что проведенный его командой анализ «шифрования» WhatsApp* выявил «множество векторов атак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений. Ведомство также подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.

    Комментарии (10)
    26 января 2026, 21:14
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе

    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
