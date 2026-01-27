Комик Останин на суде предложил девушке выйти за него замуж

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России по футболу, скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС. О смерти специалиста сообщила его вдова Ирина Игнатьева, уточнив, что Борис Петрович ушел из жизни 27 января в час ночи.
Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком, однако, по словам почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, у Игнатьева также была онкология.
«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», – рассказала Ирина Игнатьева, добавив, что детали прощания и похорон пока неизвестны и, возможно, этим займется Российский футбольный союз. Колосков в разговоре с агентством выразил соболезнования близким, отметив, что болезнь Игнатьева была серьезной и даже разговаривать ему становилось тяжело.
Игнатьев был воспитанником московского «Спартака», а как игрок выступал за дублирующий состав «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, «Динамо» из Астаны и уфимский «Строитель». Завершив карьеру в 1972 году, он перешел на тренерскую работу и в 1974-м возглавил владимирское «Торпедо».
С 1976 по 1989 год Игнатьев был главным тренером юношеской сборной СССР, с которой завоевал чемпионский титул на Европе-1988. Позднее работал в зарубежных и российских клубах, а также входил в тренерские штабы олимпийских и молодежных сборных. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России, где за два года под его руководством команда провела 20 матчей, одержала восемь побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Позже Игнатьев работал помощником в киевском «Динамо», московском «Локомотиве», тренировал столичное «Торпедо», занимал должности спортивного директора и вице-президента, а также сотрудничал с клубами из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из «Торпедо» он ушел в 2018 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Игнатьев отметил, что игроки сборных России и Хорватии равны по уровню командной игры и мотивации.