Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

Tекст: Ольга Никитина

Борщевик Сосновского: опасность для здоровья и кошелька

Самое известное и опасное растение, с которым теперь обязаны бороться все владельцы участков – борщевик Сосновского. Его сок вызывает сильнейшие ожоги вплоть до третьей степени, а пыльца провоцирует аллергию и раздражение дыхательных путей. Раньше требование об обязательной очистке от борщевика распространялось в основном на земли сельскохозяйственного назначения. С 1 марта 2026 года бороться с ним должны все – и владельцы дачных участков, и те, кто пользуется землей по праву сервитута или пожизненного наследуемого владения.

Штрафы за неуничтожение борщевика теперь регулируются федеральным законодательством. Согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, они составляют:

от 20 до 50 тысяч рублей – для физических лиц;

от 50 до 100 тысяч рублей – для должностных лиц;

от 400 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц.

При этом регионы сохраняют право устанавливать собственные штрафы. Например, в Москве за борщевик на участке физическому лицу грозит от двух до пяти тысяч рублей, в Московской области – пять тысяч рублей. Однако при наличии федеральной нормы применяться будет именно она, а региональные штрафы остаются дополнительной мерой.

Американский клен: новый враг в списке опасных растений

С 1 марта 2026 года Рослесхоз официально включил ясенелистный клен (его также называют американским) в перечень инвазивных видов, с которыми необходимо бороться. Это растение завезли из Канады еще в XVIII веке, и оно успело стать настоящей проблемой для российской экосистемы.

Американский клен опасен по нескольким причинам:

Он быстро размножается и дает огромное количество семян с высокой всхожестью.

Вытесняет местные виды – березы, дубы, подавляет их рост с помощью биологически активных веществ.

Создает «зеленую пустыню» – вокруг дерева почти нет насекомых, птиц и грибов.

Корни повреждают дорожки, отмостки и фундаменты.

Хрупкие ветви и стволы легко ломаются, могут падать на здания, машины и линии электропередачи.

Пыльца является сильным аллергеном и вызывает поллиноз.

Штрафы за неуничтожение ясенелистного клена те же, что и за борщевик – до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч рублей для организаций. В особо серьезных случаях, если владелец не предотвратил распространение опасного растения, суд может принять решение об изъятии участка.

Региональные перечни опасных растений

Важно понимать, что список инвазивных видов не ограничивается только борщевиком и американским кленом. Утвержден перечень опасных видов, но регионы могут его дополнять.

Например, в Северо-Западном федеральном округе признаны опасными 10 видов растений, среди которых, кроме клена ясенелистного и борщевика Сосновского – шиповник морщинистый. В Тюменской области готовят постановление, куда вошли восемь видов: череда облиственная, эхиноцистис шиповатый, элодея канадская, циклахена дурнишниколистная, ячмень гривастый и виды рода рейнутрия.

В Москве составили свой перечень из 32 видов растений, разделенных на три группы. Представителей первой группы необходимо удалить в течение трех лет, второй – в течение десяти лет, а третью группу предлагают запретить к высадке на зеленых территориях и сократить их численность до безопасных значений. В первую группу вошли: борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии, дерево айлант. Во вторую попал только клен ясенелистный. В третьей группе дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная, черемуха виргинская и другие.

Как будут выявлять нарушения

Выявлять зарастание участков опасными растениями планируют разными способами:

по жалобам соседей и очевидцев;

в рамках плановых проверок;

по данным дистанционного обследования, включая аэрофотоснимки и космическую съемку;

с использованием беспилотников – Росреестру разрешили применять дроны для контроля за состоянием земель, в том числе находящихся в частной собственности.

В Московской области, например, все выявленные очаги произрастания сорняков заносятся в региональную геоинформационную базу, которая регулярно обновляется с учетом поступающих обращений от местных жителей.

Юристы предупреждают: первые штрафы могут прийти дачникам уже в конце весны, когда растения вступят в активную вегетацию и наличие сорняков станет очевидным. Однако вероятность, что штраф станет неприятной неожиданностью, минимальная: надзорное ведомство, обнаружив нарушение, должно выдать владельцу земли предписание на устранение. И только если оно будет проигнорировано, возможно наступление административной ответственности.

Ольга Чирикова, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, поясняет: «Отсутствие связи с владельцем или его длительный отъезд не блокируют процедуру. Для начала проверки достаточно идентифицировать участок. Орган сам запрашивает сведения о правообладателе и инициирует контрольные действия. Если нарушение подтвердится, выдается предписание об устранении и при необходимости применяется ответственность».

Зарастание участка и неиспользование земли

Помимо борьбы с конкретными растениями, сохраняется и общее требование об освоении земельного участка. Собственникам дают три года с момента покупки, чтобы начать использовать территорию по назначению.

Признаками неосвоенного участка считают:

захламленность территории более года;

зарастание сорняками выше метра на половине площади.

За бездействие грозят штрафы в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Зарастание участка сорняками, которые не ликвидируются в течение года – это не только повод для штрафа, но и потенциальная возможность лишиться земли через суд, если властям не удастся добиться, чтобы владелец привел свой участок в порядок.

Кроме того, с 1 марта усилился контроль за соответствием вида разрешенного использования участка и построек на нем. Если дом, гараж или другое капитальное строение не соответствует назначению земли, объект могут признать незаконным. Все капитальные постройки должны быть зарегистрированы в ЕГРН – использовать незарегистрированные строения теперь запрещено.

Другие изменения для дачников в 2026 году

Вместе с новыми правилами борьбы с растениями вступили в силу и другие важные изменения:

Запрет на содержание диких животных. На дачных участках теперь нельзя держать кобр, питонов и удавов длиной более четырех метров, крокодилов, моржей, тюленей, бегемотов, снежных барсов, пум, рысей и некоторых других животных. За нарушение – штраф от полутора до трех тысяч рублей и конфискация животного. Если действиями животного причинен ущерб, штраф может вырасти до 30 тысяч рублей.

Правила пожарной безопасности. Мангал теперь можно ставить не ближе пяти метров от дома, а открытый костер – минимум в 50 метрах от построек.

Обращение с отходами. Запрещено складировать мусор на территории, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Все отходы нужно вывозить на контейнерные площадки товарищества. Штраф – до трех тысяч рублей.

Продление дачной амнистии. Упрощенная процедура оформления построек продлена до 2031 года. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти. Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ.

Налоговые льготы. При расчете налога на жилой дом применяется вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь постройки не превышает этот порог, платить за нее в 2026 году не придется вовсе.

Что делать дачникам, чтобы избежать штрафов

Юристы рекомендуют владельцам участков предпринять несколько простых шагов:

Изучить перечень опасных инвазивных растений в своем регионе. Регулярно осматривать участок и своевременно удалять нежелательную растительность. При уничтожении растений сохранять доказательства: сделать фото до и после обработки, сохранить чеки на средства или вывоз растительности. Это обезопасит при возможных проверках. Если борщевик или другой опасный сорняк распространяется с соседнего заброшенного участка, необходимо документально фиксировать обращения в соответствующие инстанции – это может стать аргументом при оспаривании штрафа.

Если штраф все же выписан, обжаловать его можно в течение десяти суток с момента получения постановления. Успех зависит от качества представленных доказательств: фото- и видеоматериалов, договоров с организациями по борьбе с растениями, чеков на гербициды и актов выполненных работ.

Главное о штрафах для дачников в 2026 году

С 1 марта обязанность бороться с опасными инвазивными растениями распространяется на всех владельцев участков, включая обычных дачников.

Федеральные штрафы за неуничтожение борщевика и ясенелистного клена: для физических лиц – 20–50 тысяч рублей, для юридических – до 700 тысяч.

Регионы могут дополнять список опасных растений и устанавливать дополнительные штрафы.

Выявлять нарушения будут по жалобам, с помощью проверок, беспилотников и космической съемки.

Первые штрафы могут прийти уже в конце весны, но перед этим владелец получит предписание на устранение.

Помимо штрафов, за зарастание участка можно лишиться земли через суд.

Внимательное отношение к своему участку, своевременное удаление опасных растений и знание региональных норм помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить и деньги, и нервы.