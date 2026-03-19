    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 14:36 • Справки

    Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Борщевик Сосновского: опасность для здоровья и кошелька

    Самое известное и опасное растение, с которым теперь обязаны бороться все владельцы участков – борщевик Сосновского. Его сок вызывает сильнейшие ожоги вплоть до третьей степени, а пыльца провоцирует аллергию и раздражение дыхательных путей. Раньше требование об обязательной очистке от борщевика распространялось в основном на земли сельскохозяйственного назначения. С 1 марта 2026 года бороться с ним должны все – и владельцы дачных участков, и те, кто пользуется землей по праву сервитута или пожизненного наследуемого владения.

    Штрафы за неуничтожение борщевика теперь регулируются федеральным законодательством. Согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, они составляют:

    • от 20 до 50 тысяч рублей – для физических лиц;

    • от 50 до 100 тысяч рублей – для должностных лиц;

    • от 400 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц.

    При этом регионы сохраняют право устанавливать собственные штрафы. Например, в Москве за борщевик на участке физическому лицу грозит от двух до пяти тысяч рублей, в Московской области – пять тысяч рублей. Однако при наличии федеральной нормы применяться будет именно она, а региональные штрафы остаются дополнительной мерой.

    Американский клен: новый враг в списке опасных растений

    С 1 марта 2026 года Рослесхоз официально включил ясенелистный клен (его также называют американским) в перечень инвазивных видов, с которыми необходимо бороться. Это растение завезли из Канады еще в XVIII веке, и оно успело стать настоящей проблемой для российской экосистемы.

    Американский клен опасен по нескольким причинам:

    • Он быстро размножается и дает огромное количество семян с высокой всхожестью.

    • Вытесняет местные виды – березы, дубы, подавляет их рост с помощью биологически активных веществ.

    • Создает «зеленую пустыню» – вокруг дерева почти нет насекомых, птиц и грибов.

    • Корни повреждают дорожки, отмостки и фундаменты.

    • Хрупкие ветви и стволы легко ломаются, могут падать на здания, машины и линии электропередачи.

    • Пыльца является сильным аллергеном и вызывает поллиноз.

    Штрафы за неуничтожение ясенелистного клена те же, что и за борщевик – до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч рублей для организаций. В особо серьезных случаях, если владелец не предотвратил распространение опасного растения, суд может принять решение об изъятии участка.

    Региональные перечни опасных растений

    Важно понимать, что список инвазивных видов не ограничивается только борщевиком и американским кленом. Утвержден перечень опасных видов, но регионы могут его дополнять.

    Например, в Северо-Западном федеральном округе признаны опасными 10 видов растений, среди которых, кроме клена ясенелистного и борщевика Сосновского – шиповник морщинистый. В Тюменской области готовят постановление, куда вошли восемь видов: череда облиственная, эхиноцистис шиповатый, элодея канадская, циклахена дурнишниколистная, ячмень гривастый и виды рода рейнутрия.

    В Москве составили свой перечень из 32 видов растений, разделенных на три группы. Представителей первой группы необходимо удалить в течение трех лет, второй – в течение десяти лет, а третью группу предлагают запретить к высадке на зеленых территориях и сократить их численность до безопасных значений. В первую группу вошли: борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии, дерево айлант. Во вторую попал только клен ясенелистный. В третьей группе дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная, черемуха виргинская и другие.

    Как будут выявлять нарушения

    Выявлять зарастание участков опасными растениями планируют разными способами:

    • по жалобам соседей и очевидцев;

    • в рамках плановых проверок;

    • по данным дистанционного обследования, включая аэрофотоснимки и космическую съемку;

    • с использованием беспилотников – Росреестру разрешили применять дроны для контроля за состоянием земель, в том числе находящихся в частной собственности.

    В Московской области, например, все выявленные очаги произрастания сорняков заносятся в региональную геоинформационную базу, которая регулярно обновляется с учетом поступающих обращений от местных жителей.

    Юристы предупреждают: первые штрафы могут прийти дачникам уже в конце весны, когда растения вступят в активную вегетацию и наличие сорняков станет очевидным. Однако вероятность, что штраф станет неприятной неожиданностью, минимальная: надзорное ведомство, обнаружив нарушение, должно выдать владельцу земли предписание на устранение. И только если оно будет проигнорировано, возможно наступление административной ответственности.

    Ольга Чирикова, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, поясняет: «Отсутствие связи с владельцем или его длительный отъезд не блокируют процедуру. Для начала проверки достаточно идентифицировать участок. Орган сам запрашивает сведения о правообладателе и инициирует контрольные действия. Если нарушение подтвердится, выдается предписание об устранении и при необходимости применяется ответственность».

    Зарастание участка и неиспользование земли

    Помимо борьбы с конкретными растениями, сохраняется и общее требование об освоении земельного участка. Собственникам дают три года с момента покупки, чтобы начать использовать территорию по назначению.

    Признаками неосвоенного участка считают:

    • захламленность территории более года;

    • зарастание сорняками выше метра на половине площади.

    За бездействие грозят штрафы в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Зарастание участка сорняками, которые не ликвидируются в течение года – это не только повод для штрафа, но и потенциальная возможность лишиться земли через суд, если властям не удастся добиться, чтобы владелец привел свой участок в порядок.

    Кроме того, с 1 марта усилился контроль за соответствием вида разрешенного использования участка и построек на нем. Если дом, гараж или другое капитальное строение не соответствует назначению земли, объект могут признать незаконным. Все капитальные постройки должны быть зарегистрированы в ЕГРН – использовать незарегистрированные строения теперь запрещено.

    Другие изменения для дачников в 2026 году

    Вместе с новыми правилами борьбы с растениями вступили в силу и другие важные изменения:

    Запрет на содержание диких животных. На дачных участках теперь нельзя держать кобр, питонов и удавов длиной более четырех метров, крокодилов, моржей, тюленей, бегемотов, снежных барсов, пум, рысей и некоторых других животных. За нарушение – штраф от полутора до трех тысяч рублей и конфискация животного. Если действиями животного причинен ущерб, штраф может вырасти до 30 тысяч рублей.

    Правила пожарной безопасности. Мангал теперь можно ставить не ближе пяти метров от дома, а открытый костер – минимум в 50 метрах от построек.

    Обращение с отходами. Запрещено складировать мусор на территории, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Все отходы нужно вывозить на контейнерные площадки товарищества. Штраф – до трех тысяч рублей.

    Продление дачной амнистии. Упрощенная процедура оформления построек продлена до 2031 года. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти. Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ.

    Налоговые льготы. При расчете налога на жилой дом применяется вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь постройки не превышает этот порог, платить за нее в 2026 году не придется вовсе.

    Что делать дачникам, чтобы избежать штрафов

    Юристы рекомендуют владельцам участков предпринять несколько простых шагов:

    1. Изучить перечень опасных инвазивных растений в своем регионе.

    2. Регулярно осматривать участок и своевременно удалять нежелательную растительность.

    3. При уничтожении растений сохранять доказательства: сделать фото до и после обработки, сохранить чеки на средства или вывоз растительности. Это обезопасит при возможных проверках.

    4. Если борщевик или другой опасный сорняк распространяется с соседнего заброшенного участка, необходимо документально фиксировать обращения в соответствующие инстанции – это может стать аргументом при оспаривании штрафа.

    Если штраф все же выписан, обжаловать его можно в течение десяти суток с момента получения постановления. Успех зависит от качества представленных доказательств: фото- и видеоматериалов, договоров с организациями по борьбе с растениями, чеков на гербициды и актов выполненных работ.

    Главное о штрафах для дачников в 2026 году

    • С 1 марта обязанность бороться с опасными инвазивными растениями распространяется на всех владельцев участков, включая обычных дачников.

    • Федеральные штрафы за неуничтожение борщевика и ясенелистного клена: для физических лиц – 20–50 тысяч рублей, для юридических – до 700 тысяч.

    • Регионы могут дополнять список опасных растений и устанавливать дополнительные штрафы.

    • Выявлять нарушения будут по жалобам, с помощью проверок, беспилотников и космической съемки.

    • Первые штрафы могут прийти уже в конце весны, но перед этим владелец получит предписание на устранение.

    • Помимо штрафов, за зарастание участка можно лишиться земли через суд.

    Внимательное отношение к своему участку, своевременное удаление опасных растений и знание региональных норм помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить и деньги, и нервы.

    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

